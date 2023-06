Tendenze capelli 2023, Jennifer Aniston sfoggia un nuovo colore: il grigio fa impazzire i fan

La nuova tendenza capelli per il 2023 è il grigio. Jennifer Aniston pubblica un video con radici in ricrescita e i fan apprezzano: naturale è bello

Jennifer Aniston continua a essere stupenda, anche al naturale. Ecco che l’attrice di Friends ha scelto di farsi vedere sui social sorridente e confident anche con la ricrescita ai capelli. Aniston non si lascia intimidire dal grigio, che al contrario diventa tendenza e continua a essere molto apprezzato.

Il 3 giugno 2023 Jennifer Aniston ha deciso di postare sul suo profilo Instagram un video in cui parla di un nuovo prodotto per capelli. Nel raccontare il prodotto stesso, Aniston si è mostrata con una chioma sempre stupenda, ma questa volta lasciata “al naturale”. Nello spiegare i numerosi benefici dell’Intensive Repair Treatment, l’attrice di Friends ha sfoggiato una chioma semi-raccolta con radici lasciate prive di colore e, di conseguenza, molto vicine al colore grigio.

La scelta di mostrarsi al naturale è stata particolarmente apprezzata dai suoi follower, che prontamente si sono sentiti “in dovere” di rilasciare opinioni sotto quel breve video. Molte persone sostengono (e sperano) che Jennifer Aniston decida di continuare a tenere i capelli grigi, ritenendoli “più attraenti e naturali“. Dal video, però, non si riesce a capire se effettivamente le radici siano grigie naturali o se, per effetto del gioco di luci, si tratti semplicemente di un effetto visivo aumentato dalle schiariture bionde della sua fluente chioma.

Grigio o non grigio, biondo o non biondo, Jennifer Aniston è comunque sempre impeccabile, anche a 54 anni.

Se il video era nato con l’intento di promuovere il prodotto per l’haircare, in realtà lo è diventato per tutt’altro motivo. Jennifer Aniston ha conquistato tutti e tutte con la sua chioma apparentemente lasciata naturale: qualche ciuffo grigio, qualche radice che sembra avere abbandonato il biondo sfumato per accogliere la naturale colorazione dei capelli “maturi”. Rachel di Friends continua a fare innamorare i suoi fan: i capelli grigi non sono più una vergogna e la naturalezza è sempre più premiata.

Tendenze capelli 2023, Jennifer Aniston sfoggia un nuovo colore e il grigio è sempre più amato dalle donne

Non si tratta solamente di Jennifer Aniston; sono molte le donne, specie le grandi celebrità del mondo del cinema (e non solo), che hanno deciso di abbandonare tinture e colori per accogliere senza vergogna il colore naturale delle loro chiome. Con il passare del tempo, com’è normale che sia, i capelli cominciano a perdere colore e diventano grigi, quasi effetto silver.

Se un tempo il capello lasciato grigio, specialmente sulle donne, era considerato poco estetico, simbolo quasi di una “poca cura di sé”, ora quegli stessi capelli grigi sono diventati simbolo di maturità e fascino. Jennifer Aniston ha, dunque, contribuito a spingere sul pedale della naturalezza, dando modo a tantissime altre donne di capire che naturale non è sciatto e che, se si è stanche di fare tinte di ogni genere per nascondere quei tanto odiati capelli bianchi, è giusto non farlo, in primis per sé stesse.

Non a tutte piace mostrarsi al naturale, ma il fatto che un’attrice come Jennifer Aniston (e con lei molte altre), non abbia avuto problemi a mostrarsi con le radici in ricrescita, è un notevole sprone a sentirsi belle sempre e comunque.