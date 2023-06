Qualsiasi cosa lei faccia, i fan impazziscono. Megan Fox ha deciso di tornare sui social e ha scelto di farlo col botto, pubblicando un paio di foto che lasciano tutti senza fiato. Il colore dei suoi capelli è ora rosso rame e il nuovo look convince e sorprende.

Megan Fox torna sui social con un nuovo look: benvenuti capelli rosso rame

Da sempre considerata una delle donne più belle al mondo, Megan Fox, 37 anni, ha scelto di tornare sui social in modo super originale e, dando uno sguardo alle foto, anche molto sexy.

L’attrice di Transformers 3 ha pubblicato di recente un paio di fotografie sul suo nuovo profilo Instagram (che, tra l’altro, conta già 20 milioni di follower) in cui mostra tutta la sua bellezza e il suo nuovo look iconico. Due sole foto sono riuscite a raccogliere milioni di like e di interazione: il motivo? La bellezza incredibile i Fox e il suo nuovo colore di capelli, un rosso rame particolarmente sensuale.

Ritratta in bikini, l’attrice ha voluto condividere con i suoi fan le curve del suo corpo e il suo nuovo mood red. Nella prima foto si può ammirare il corpo mozzafiato di Fox, il suo bikini nero, e parte dei suoi capelli rame: più perfetta di così!

Megan Fox ha però anche condiviso un’altra fotografia in cui mostra il viso e il nuovo taglio più nel particolare. La star del cinema ha accorciato la sua folta chioma di qualche cm, debuttando così con il nuovo haircut alla festa di Sports Illustrated Swimsuit 2023 in quel di New York. La caption della foto recita: «Asso di coppe + la stella». Fox è infatti una delle quattro protagoniste della copertina del numero 2023 della rivista.

Insomma, pare proprio che il rosso rame sia una delle tonalità maggiormente apprezzata da Megan Fox, anche se nel ricordo comune lei è mora per eccellenza. Il nuovo colore, però, le dona particolarmente e riesce a esaltare il suo sguardo magnetico e i lineamenti del suo viso. Un ritorno sui social infiammato e apprezzato, questo è sicuro!

Megan Fox torna sui social con un nuovo look: a chi stanno bene i capelli rame?

Il colore di capelli selezionato da Megan Fox è un rosso rame molto acceso e brillante, perfetto per la stagione estiva 2023. Con la pelle che comincia ad abbronzarsi sotto i raggi del sole, il rosso rame diventa un ottimo alleato della pelle e dei look femminili. L’attrice lo ha scelto anche per esaltare i suoi occhi azzurri, motivo per il quale è caldamente consigliato a tutte le persone che hanno gli occhi chiari. Il rosso rame sta benissimo su chi presenta dunque occhi chiari e incarnato altrettanto chiaro, ma con sottotono neutro. In realtà si sposa molto bene anche a chi presenta una pelle leggermente più scuro con sottotono giallo. Il rosso rame addolcisce anche i lineamenti ed è perfetto per illuminare l’incarnato. Con un buon make-up e una buona base viso, i capelli color rame sfoggiati da Megan Fox saranno la luce che stavate aspettando.