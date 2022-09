La stagione autunnale è ormai alla porte e tutte la case di moda si preparano a portare in passerella le nuove collezioni dedicate a questo periodo. Spiccano già gli accessori, soprattutto le borse. La parola d’ordine sarà sicuramente oversize e forme e si spazierà per quanto riguarda motivi e materiali.

Cosa si vedrà sfilare per l’autunno? Quali saranno le tendenze?

Tendenze borse per l’autunno: I materiali e le stampe

Dalle ultime sfilate si capisce che questo sarà un autunno pieno di novità nel modo della moda. Per le borse e accessori si punta sui materiali e sui motivi. Si utilizzano cuoio, pelle, pelliccia finta e latex. Molte borse sono ricoperte da motivi geometrici, asimmetrie e contrasti di colori.

Si gioca molto con l’animalier. Dolce e Gabbana ha dedicato un’intera collezione di borse in stile wild, maculato sulle tonalità del marrone. Il trucco per indossarlo è quello di abbinarlo a look discreti, semplici in modo da staccare senza appesantire l’apparenza.

Tendenze borse per l’autunno: i modelli e le griffe

Hobo Bag-Tod’s

La Hobo bag è la borsa autunnale per eccellenza. Conclusa la stagione estiva si torna a lavoro e la bag perfetta deve risultare capiente ma non troppo, classica e comoda.

La forma è a mezza luna e alle estremità troviamo un unico manico. Tod’s sceglie proprio questo modello e lo realizza in marrone, arancione, nero, verde e bianco. Per un perfetto look da giorno si abbinano perfettamente a un bel paio di mocassini.

Borse a spalla-Versace

Promuove la nuova collezione Versace Virtus e per la borsa a spalla sceglie il nero. Classico, elegante, facile da abbinare è il colore adatto a quella borsa che va per la maggiore. La realizza in pelle e il motivo è trapuntato. per i manici invece lascia perdere la pelle e li realizza con delle catene dorate. La firma Versace è rappresentata dalla V anch’essa dorata che è presente al centro. Il color oro da alla borsa audacia e personalità.

Hand bag-Prada

Esce con la sua collezione di borse Symbole caratterizzate dal motivo geometrico triangolare. La borsa per eccellenza sembra essere proprio la hand-bag, compatta e sui toni autunnali. I colori scelti sono il marrone e il nero che si alternano su tutta la superficie della bag. La borsa a mano è molto comoda ed è perfetta per il giorno e sicuramente non sfigura all’aperitivo. Per l’autunno meglio scegliere le nuance del beige e del marrone.

Clutch-Fendi

Punta tutto sul modello clutch. Anche Fendi gioca sulla geometria ma in questo caso sulla forma della borsa. L’asimmetria gioca un ruolo fondamentale e il monogramma del marchio lo ritroviamo come chiusura. I colori scelti sono i colori pastello, molto eleganti e super abbinabili. Questi sono perfetti per smorzare le nuance molto scure che appartengono più alla stagione invernale. Le clutch sono abbastanza grandi in quanto tutte le borse dedicate alla stagione autunnale sono oversize o più capienti del solito. Sono molto eleganti e raffinate, adatte per la sera.