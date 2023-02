Non vedete l'ora che arrivi la primavera? La moda vi accompagnerà verso la tendenza: si tratta dell'effetto vedo non vedo, vero protagonista di stile

La corsa alla tendenza continua: il 2023 è l’anno del cambiamento, è l’anno in cui osare e sentirsi liberi di esprimere la propria personalità diventa la regola primaria. L’arrivo della primavera porterà il sole e porterà la vivacità, ma non solo.

A quanto pare, infatti, la primavera-estate 2023 si concentrerà sulle trasparenze: il vedo non vedo sarà il protagonista.

La moda vedo non vedo è la tendenza della primavera-estate 2023

Quando arriva il sole la pelle si scopre e la moda non vede l’ora di abbracciare la tendenza della trasparenza. Il vedo non vedo conquista i look da giorno e i look da sera e l’effetto è sensuale, femminile e super cool.

La tendenza è trasparente e le passerelle di tutto il mondo hanno anticipato quella che sarà la moda della primavera-estate. Sfilano abiti in tulle nero con lingerie elegante in vista, ma sfilano anche crop top vedo non vedo abbinati a pantaloni lunghi o tuniche di tulle da sovrapporre a canottiere che lasciano scoperta la pancia.

Il layering è d’obbligo e l’effetto con le sovrapposizioni trasparenti diventa di notevole impatto estetico.

I colori variano dal nero (i look total black sono sempre ben accetti) al total white o, perché no, anche a tessuti più luminosi come paillettes nude in trasparenza e dettagli dai toni neutri. Il seno si scopre e abbraccia la sensualità, così come le gambe cominciano a essere lasciate libere dall’aria e lasciano spazio a lingerie elaborate e femminili.

Sì a completi vedo non vedo anche argentati o lamè: l’importante è che la trasparenza, più o meno lieve che sia, sia presente. Immaginate un outfit composto da t-shirt argentata trasparente, reggiseno nero sotto e un bel paio di pantaloni sotto il ginocchio altrettanto trasparenti: abbinate un paio di décolleté o un paio di sneakers per smorzare il tutto e il gioco è fatto.

Quando indossare outfit vedo non vedo?

La primavera-estate 2023 aspetta l’arrivo di trasparenze e di dettagli sensuali e femminili. Per quanto si possa pensare che la moda vedo non vedo sia solo ed esclusivamente da associare a contesti serali, in realtà la tendenza trasparente può essere sfoggiata indifferentemente sia in contesti da giorno, sia in contesti da sera.

Per la sera il total black è sempre un’ottima soluzione: elegante e femminile, sfoggiando un look semi-trasparente nero con lingerie in vista vi farà diventare le vere protagoniste della serata, a prescindere da dove vi troviate.

Per il giorno, invece, si potrebbe pensare a un look più casual-chic: un aperitivo con le amiche, un pomeriggio di shopping in solitaria o, perché no, anche una visita a qualche città passeggiando tra i palazzi e le vie più belle. In tal caso, quindi, potreste pensare di scegliere un solo capo di abbigliamento trasparente, mettendo da parte il total look vedo non vedo. Ad esempio, se sotto scegliete un paio di pantaloni (o jeans) lunghi, sopra potreste pensare a un top corto con sopra una bella casacca di tulle (il bianco vi farà brillare ancora di più sotto il sole).

Le opzioni di stile e gli abbinamenti sono numerosissimi: non vi resta che sperimentare e divertirvi. La trasparenza vi accompagnerà verso la tendenza.