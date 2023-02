Mentre sui social continuano a impazzare i rumor in merito a una loro presunta crisi, Chiara Ferragni e Fedez sono stati avvistati di nuovo insieme durante la sera di San Valentino.

Chiara Ferragni e Fedez: la lite

Crisi passeggera o montatura studiata a tavolino? In queste ore in tanti si chiedono quale sia la verità dietro al gossip sulla presunta lite avuta da Chiara Ferragni e Fedez, che ormai da diverse ore non si mostrano insieme sui social.

Mentre i fan della coppia sono in attesa di ricevere ulteriori delucidazioni da parte della coppia, i due sono stati avvistati insieme in uno dei quartieri più rinomati di Milano. Le immagini risalgono alla sera di San Valentino e raffigurano i due mentre erano intenti a varcare la soglia di un portone. Non è dato sapere dove fossero diretti né quale fosse il loro stato d’animo visto che, nelle ultime ore, non si fa altro che parlare della loro lite nel backstage di Sanremo.

Secondo le voci in circolazione Chiara Ferragni sarebbe andata su tutte le furie perché suo marito, con il suo comportamento, avrebbe attirato su di sé l’attenzione generale al Festival di Sanremo finendo per oscurare il suo debutto tv.

I due sono soliti mostrarsi quasi quotidianamente attraverso i social, e il fatto che non abbiano smentito le voci in circolazione non ha fatto altro che preoccupare ulteriormente i loro fan.