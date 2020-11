In una casa, le tende sono complementi tessili essenziali in quanto danno all’ambiente una luce e un chiarore diverso. Per chi ha intenzione di cambiare le tende per la casa e non sa quali scegliere, ecco alcune idee e suggerimenti utili affidandosi anche ai trend del momento.

Tende per la casa

I complementi tessili sono fondamentali in quanto danno quel tocco e arredamento in più alla casa e all’arredamento, in generale. In armonia o anche in contrapposizione con l’ambiente, le tende per la casa regolano la luminosità naturale di un ambiente e proteggono dagli sguardi indiscreti dei vicini e si caratterizzano anche per la loro presenza estetica. Non è mai facile scegliere questo complemento per la casa in quanto sono diversi i tessuti e deve adattarsi allo stile del vostro appartamento.

Le tende per la casa sono importanti in quanto proteggono dalla luce eccessiva, soprattutto nelle giornate calde e, inoltre, se scelte con gusto, sono sicuramente un plus per quanto riguarda l’arredamento. Deve essere una scelta molto oculata e in linea con lo stile della casa e dell’appartamento, in generale.

In commercio sono diversi i vari tipi di tendaggi: a rullo, a pacchetto, con drappo, a pannello, ecc., a seconda dei vostri gusti ed esigenze per la casa. Ogni ambiente necessita di un tipo di tende diverso. A prescindere che siano moderne oppure classiche, ci sono alcune regole che bisogna tenere conto al momento della scelta di questo complemento d’arredo.

Le tende scure rendono un ambiente più piccolo e donano maggiore privacy. Nel caso di un ambiente o spazio molto piccolo e con poca luce, meglio scegliere delle tende per la casa che siano chiare e leggere. Oltre alla tinta unita e alla fantasia, il colore è fondamentale. I colori caldi sono indice di un ambiente caldo e accogliente, mentre quelli freddi vanno bene per una zona più rilassata. Le tende lunghe o corte dipendono ovviamente dai vostri gusti. Solitamente le tende lunghe si adattano a un ambiente elegante e ricercato quale la sala da pranzo.

Tende per la casa: trend

In una casa ciò che fa la differenza sono sicuramente i dettagli e le tende, spesso sottovalutate, danno al vostro ambiente quel tocco in più. Per questa ragione, le tende per la casa sono un complemento d’arredo funzionale ed estetico allo stesso tempo. Ma le ultime tendenze cosa propongono per quanto riguarda i tendaggi? Ecco alcune idee da prendere in considerazione per la vostra abitazione.

Per quanto riguarda le tende per la cucina, le tendenze propongono alcuni di questi complementi tessili in abbinamento con la tovaglia oppure i cuscini e le sedie. Gli ultimi trend inerenti la casa riguardano tende di colore chiaro, bianche con riferimenti al mondo degli scacchi, dal colore azzurro.

Altre tende per la casa sono nei colori caldi, quali giallo e arancione, rosa raffiguranti disegni come galline, galli, pulcini, ecc. Per lo stile più moderno, ci sono tinte uniche, trame continue per il tessuto e qualcosa di semplice. Per chi in cucina desidera maggiore privacy la doppia tendina è considerata l’ideale per questa zona della casa, quindi lontano da sguardi indiscreti.

Per il salotto, colori come il bianco e il beige sono particolarmente adatti in quanto filtrano la luce. Ovviamente le tendenze variano anche a seconda del tipo di tende per la casa che scegliete.

Tende per la casa Amazon

Per chi non sa dove comprare le tende per la casa e vuole spendere poco approfittando di diversi sconti e promozioni in merito, sappiate che sul sito di Amazon si trovano tantissimi modelli adatti a ogni stanza che sicuramente rispecchiano il vostro stile. La classifica seguente può aiutarvi a scegliere il tipo di tenda maggiormente adatto per la vostra casa tra quelle consigliate dagli utenti della piattaforma.

1)Deconovo tende trasparenti in voile

Sono tende moderne realizzate in poliestere al 100%, morbide al tatto e di qualità soprattutto grazie ai tessuti con cui sono state realizzate. Includono due pannelli con 8 occhielli ciascuno. Sono perfette per qualsiasi ambiente della casa, che sia tradizionale o moderno. Danno una sensazione ariosa e leggera, oltre a essere accogliente. Adatte anche per la camera da letto, il soggiorno. In vendita con il 20% di sconto.

2)Miulee lino voile tenda

Un modello di tenda venduto in due pezzi delle dimensioni 140×260 cm. Dispone di 8 occhielli con diametro di 4 cm in metallo per ogni pannello. La tenda è realizzata in lino con la stampa a righe. Adatta a tutte le stanze della casa e gioca con i filtri di luce. Disponibile in tantissimi colori: bianco e arancione, bianco + grigio, rosso, ecc.

3)Deconovo tende finestre soggiorno

Sono tende lunghe isolanti e oscuranti che bloccano la luce del sole, proteggono gli occhi dal sole. Assicurano la massima privacy in modo da essere lontano da sguardi indiscreti. Sfruttano la tecnica tripla tessitura per risparmiare energia e fungere da isolante termico. Dispone di 8 occhielli ogni pannello. Realizzato in poliestere. Il prodotto più venduto e disponibile in tantissimi colori.

