Temptation Island, Perla tuona contro Mirko: “Dimmi le cose come stanno!”

La seconda storia presentata in questa puntata di Temptation Island è quella di Perla e Mirko. La coppia potrebbe essere arrivata ad un punto non ritorno. Perla infatti è scoppiata in lacrime dopo aver visto il proprio partner vicino a Greta. Quest’ultimo è arrivato quasi a baciare la tentatrice ed è stato in quel momento che la fidanzata si è lasciata andare ad un lungo sfogo.