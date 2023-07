Temptation Island, Francesca chiede il falò di confronto con Manuel: il motivo

“Perché ci tenevi tanto a venire qua dentro?”, a dirlo è Francesca che ha riservato durissime parole al fidanzato Manuel durante il falò di confronto. La coppia, da quando si era messa insieme, ha fatto un continuo “tira e molla”, tanto da lasciare e riprendersi 5 volte. In un video Manuel ha dichiarato che avrebbe voluto staccarsi da Francesca per vivere in maggiore libertà.

Manuel: “Voglio la mia libertà”

Manuel, una volta uscito dal pinnettu ha fatto una riflessione sul legame che c’era tra lui e la fidanzata Francesca. Con una consapevolezza nuova ha ammesso: “Vedere ‘ste cose mi ha dato fastidio perché sono cose che ha fatto anche con me, però ancora non sento quella cosa… da una parte sono contento che si stia aprendo, temevo che potesse stare male. Invece sta scoprendo altro rispetto a me. Ci ho pensato e ho capito che ad oggi voglio la mia libertà”. Ha poi proseguito, osservando: “Ho sempre saputo che lei c’era e probabilmente questa cosa l’ho sfruttata”.

Francesca: “Per me non ha più senso stare qui”

Una volta udite queste parole Francesca ha preso la decisione di andare al falò di confronto finale, una decisione che in modo fermo, senza alcuna volontà di tornare indietro: “Alla luce di quello che ho sentito, c’è una persona davanti che vuole la sua libertà. Per me non ha più senso stare qui, di conseguenza. Ho capito che non è amore, forse nemmeno da parte mia, era solo una forte dipendenza. Non ha più senso per me stare qui”.