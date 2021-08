Non solo costumi, gonne pareo, infradito e cappelli in paglia, in spiaggia lo stile passa anche dal telo mare. Siate sinceri, quante volte vi è capitato di invidiare quello sfoggiato dal vostro vicino di ombrellone? Di seguito ve ne proponiamo alcuni tra cui scegliere per un’estate davvero trendy e super colorata.

Telo mare estate

Spesso si tende a darlo per scontato o a sceglierne uno che poi si utilizzerà per un sacco di tempo. Ma dobbiamo tenere in conto che tra sole, sabbia, salsedine e creme per proteggersi dai raggi UV, il telo mare può usurarsi facilmente, per questo è importante valutare se mettere in valigia quelli che abbiamo già oppure se sia il caso di sceglierne di nuovi tra quelli che si possono trovare in commercio.

Di spugna oppure in microfibra, a righe, pois, tinta unita oppure stampe, dai brand di lusso a quelli low cost, oppure personalizzati. Ecco alcune tra le innumerevoli proposte.

Telo mare estate: i brand di alta moda

Spesso un brand lo si può riconoscere dal logo oppure da un colore specifico. Quello di Missoni invece si riconosce dalla stampa a zig-zag multicolore che è solito utilizzare per i suoi capi e a quanto pare anche per i suoi teli mare in puro lino, con accappatoio coordinato.

A proposito di brand riconoscibili dalle stampe, impossibile non citare Issimo con il suo motivo a righe bianche e gialle, che per la collaborazione con l’eccellenza tessile di Rivolta Carmignani, assumono una tonalità ocra. Anche i loro teli mare sono abbinati all’accappatoio sullo stesso stile.

Hermès porta la sua eccentricità in vacanza con i suoi teli mare in spugna 100% cotone. Disponibili in diverse stampe, tra cui quelle iconiche che raffigurano animali selvatici, come leopardi, scimmie o zebre, per un design davvero unico ed intramontabile.

Telo mare estate: i brand low cost

Se non si vuole spendere troppo niente paura, alcuni brand low cost nella loro selezione dedicata all’estate propongono anche i teli mare. Da Primark per esempio se ne possono trovare di ogni tipo, fantasia e anche di ogni forma! Noi vi proponiamo quello a forma circolare: sui toni dell’arancione e del fucsia, ma anche in questo caso c’è da sbizzarrirsi con la fantasia.

Ottima qualità a basso costo con i teli mare della Decathlon. Anche in questo caso i materiali, i colori e le fantasie tra cui scegliere sono davvero tantissimi e sono disponibili sia per i grandi sia con fantasie dedicate ai più piccini.

Telo mare estate: le proposte di Amazon e quelli personalizzati

Anche su Amazon è possibile trovare una vastissima selezione di teli mare. La piattafroma di e-commerce è sempre pronta a soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Ma se nessuno dei teli proposti vi soddisfa o se semplicemente volete dare quel tocco in più al vostro telo mare preferito, sempre su Internet potete trovare tantissimi servizi di personalizzazione.

Potrete far cucire il vostro nome sul telo o farvi stampare sopra la vostra foto preferita oppure, se siete personalità creative, un’immagine ideata da voi stessi, per esibire il vostro stile unico anche in spiaggia.