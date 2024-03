Tatiana Kaer è una tiktoker e modella spagnola, in passato anche modella di Shein. I suoi video sono popolarissimi anche nel nostro Paese. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Tatiana Kaer, chi è la modella di Shein che sta spopolando in Italia

Tatiana Kaer è una tiktoker e una modella spagnola. E’ stata anche modella per la nota azienda cinese di vendita online di fast fashion, Shein. Tatiana è nata in Spagna il 28 agosto del 2004, ha quindi 19 anni, è del segno zodiacale della Vergine, ed è alta un metro e settanta centimetri. Suo padre è spagnolo mentre sua madre viene dall’Estonia. Ha due fratelli e una sorella di 16 anni che si chiama Valeria. Attualmente Tatiana Kaer vive tra Valencia e Londra. In passato Tatiana Kaer ha praticato ginnastica ritmica. Tatiana è bionda e ha gli occhi verdi e in Spagna è molto conosciuta e adesso, grazie ai suoi video su TikTok è divenuta molto popolare anche nel nostro Paese. I suoi video sono anche molto divertenti. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, in molti hanno pensato che la giovane fosse fidanzata con Matteo Sinet, un tiktoker italo francese, ma sia lei che Matteo hanno smentito la notizia dicendo che sono solamente amici. Queste le parole in merito di Matteo Sinet: “ragazzi giusto per chiarire, io sto bene. Non c’è odio tra me e Tatiana… e sì, sono single! Grazie a tutti voi per l’infinito supporto.” Queste parole hanno lasciato pensare che tra i due in passato ci sia stata una relazione e che ora sia terminata, anche se le parole poi della giovane modella mettono fine a ogni dubbio: “volevo lasciare questo argomento fuori dai miei social, ma vi farò sapere che non ci siamo mai fidanzati, solo amici.” Se volete saperne di più su Tatiana Kaer la potete seguire sui suoi profili social, su Instagram a oggi ha già 1,5milioni di follower.

Tatiana Kaer: 3 milioni di follower su TikTok

Come abbiamo appena visto, Tatiana Kaer è una modella e una tiktoker spagnola, seguitissima anche in Italia. Tatiana ha aperto il suo canale su TikTok nel 2020 e in meno di quattro anni è arrivata a superare i 3 milioni di follower. In un video, tra l’altro, ha anche raccontato di aver avuto in passato diversi problemi di autostima, fino a quando ha imparato ad accettarsi per quello che è e le cose sono migliorate. Come detto in precedenza, a oggi è davvero seguitissima sia su TikTok che su Instagram e col tempo i suoi follower sono destinati ad aumentare. Tatiana con i suoi video, spesso divertenti, è riuscita a conquistare anche gli italiani, infatti ultimamente sta davvero spopolando anche nel nostro Paese. Se ancora non la seguite potete iniziare a farlo.

