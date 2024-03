Mal, pseudonimo di Paul Bradley Couling, è un celebre attore e cantante britannico naturalizzato italiano. Nel corso della sua lunga carriera, ha pubblicato brani di successo come Pensiero d’amore o Furia, ed ha preso parte a numerose pellicole cinematografiche come Lacrime d’amore. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, da oltre 30 anni è legato alla moglie Renata Couling. Ma cosa sappiamo su di lei? Ecco tutti i dettagli: chi è, età, figli, vita privata e carriera.

Chi è Renata Couling, la moglie dell’attore e cantante Mal: vita privata e carriera

Classe 1971, Renata Couling è nata in Piemonte, precisamente a Novara, ed oggi ha 53 anni. Nonostante la notorietà del marito, la donna è estremamente riservata. Tanto da non essere presente neanche sui social media. Facendo una veloce ricerca su Instagram o Facebook non compare alcun profilo inerente a lei. Dimostrazione di quanto sia decisa a proteggere con cura la sua sfera privata. Attualmente vive a Pordenone insieme alla sua famiglia e nel corso degli anni ha deciso di dedicarsi completamente ai suoi figli. Difatti, a causa del suo lavoro, Mal era molto spesso fuori casa e poco presente nella vita quotidiana della famiglia. Una situazione pesante che ha posto Renata Couling di fronte alla sfida di gestire tutte le responsabilità e guidare la crescita dei figli da sola in molte occasioni.

La storia d’amore tra Renata Couling e Mal

La storia d’amore tra Renata e Mal è iniziata proprio come in una scena da film, con lui, l’idolo delle giovani ragazze dell’epoca, e lei, la fan perdutamente innamorata. Si sono incontrati al concerto di Mal, dove Renata continuata a chiedere al cantante di cantare il brano di successo Furia cavallo del West. Decise così di farla salire sul palco con lui per cantare insieme. Alla fine del concerto, il celebre cantante le autografò una foto con scritta la data del prossimo concerto nella zona, e lei lasciò il suo numero. Dopo un po’ di tempo si sono ritrovati e da allora non si sono più separati. Dalla loro unione sono poi nati due splendidi figli, Kevin Paul nel 1998 e e Karen Art nel 2002. Entrambi hanno seguito le orme del padre e suonano la chitarra ed il pianoforte. Fin dai suoi esordi, Mal ha avuto milioni di ammiratrici in tutto il mondo, ma il suo cuore appartiene solo alla sua dolce metà, Renata. Ancora oggi i due si amano come se fosse il primo giorno, sempre più uniti ed affiatati.

