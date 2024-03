Stefano De Martino ha una nuova fidanzata? Le sue foto con Luciana Montò stanno ormai facendo il giro del web. Ma chi è la giovane stilista napoletana? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Stefano De Martino, chi è la fidanzata napoletana Luciana Montò

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono praticamente sempre al centro del gossip, prima uno, poi l’altra, insomma dalla fine, l’ennesima, della loro relazione, i loro nomi sono spesso sulle pagine delle riviste di gossip e non solo. Oggi tocca a Stefano. Se qualche mese fa si parlava di una relazione con una ragazza di nome Martina, che però non è mai stata confermata dal diretto interessato, oggi le voci parlano invece di una love story tra il conduttore televisivo e una giovane stilista napoletana, ovvero Luciana Montò. Di lei in realtà non sappiamo praticamente nulla, se non appunto che fa la stilista e che è di Napoli. Il suo account Instagram però è molto seguito, a oggi infatti a già 11mila follower. La ragazza è stata paparazzata insieme a De Martino ma, in realtà, nonostante le voci che parlano di una relazione tra i due, pare che siano solamente amici. Lo stesso De Martino ha postato diverse foto con lei e probabilmente, se fosse davvero la sua nuova fidanzata, non lo avrebbe fatto, proprio per mantenere privata la cosa. La smentita della relazione è arrivata anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso un messaggio privato di una sua follower, che sosteneva che Luciana Montò e Stefano De Martino sono solamente amici, e anche da diverso tempo, da circa sei anni. Insomma a quanto pare Stefano De Martino è ancora single.

Stefano De Martino è single

Come abbiamo appena visto, nonostante i rumors, Stefano De Martino pare sia ancora single. Smentita infatti al momento la presunta relazione con la stilista napoletana Luciana Montò. Negli ultimi mesi si era invece parlato di una relazione tra De Martino e Martina Trivelli, 26 anni di Pescara. I due sono stati anche paparazzati da Chi durante una cena romantica a Milano. De Martino però non ha mai ufficializzato la relazione, quindi non si sa se davvero i due abbiano avuto una storia oppure no. Dopo quindi la fine della storia con Belen Rodriguez, la quale ha accusato De Martino di averla tradita diverse volte, il conduttore pare essere ancora single. Nonostante i tanti tira e molla degli ultimi anni, sembra impossibile che possa esserci in futuro un riavvicinamento tra Belen e Stefano, anche dopo la fine della relazione tra la showgirl argentina e l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, che avrebbe, a quanto sembrava, dovuto sposare a breve. Il divorzio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ancora non c’è stato e questo fa ancora sperare molti fan della coppia.

