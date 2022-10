Tale e Quale Show è finalmente iniziato per la gioia di moltissimi telespettatori che immancabilmente seguono il programma. Eppure quello che non è mancato, come ogni anno, sono le reazioni dei giudici che commentano in modo più o meno positivo le esibizione dei vari VIP in gara.

Questo è stato il caso della showgirl Valeria Marini che in questa prima puntata ha portato sul palco una sua interpretazione di Britney Spears nel celebre brano “Toxic”. Immediata la reazione di Malgioglio che non ha gradito troppo l’imitazione fatta dalla showgirl: “Sei stata terribile”, è quanto ha affermato.

Valeria Marini, la reazione di Malgioglio dopo l’imitazione di Britney Spears

Proprio il commento di Cristiano Malgioglio è stato quello più netto, come del resto è nel suo stile.

Senza troppo girarci intorno ha infatti affermato: “Avrei preferito un colpo in testa che ascoltare questa agonia, più che cantare ha miagolato dall’inizio alla fine […] non me ne volere tesoro, sei stata terribile”.

“Impegnati perché ce la puoi fare”

È stato invece senz’altro più positivo il commento di Loretta Goggi che della showgirl ha detto: “Ti sei lasciata camuffare in una maniera in cui non tutte le donne sono disposte a fare.

Impegnati perché ce la puoi fare”. Infine il conduttore Carlo Conti ha ringraziato Valeria Marini: “Grazie perché un personaggio come te non deve dimostrare niente e comunque decide di mettersi in gioco e divertirsi con noi”.

Ecco il video dell’esibizione di Valeria Marini.