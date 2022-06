Tailor Made: tutto sul nuovo programma di Tommaso Zorzi

A partire dal 28 giugno 2022 andrà in onda su Discovery+ il nuovissimo talent Tailor Made – Chi ha la stoffa per vincere? condotto da Tommaso Zorzi.

Il programma televisivo altro non è che l’adattamento del format inglese The Great British Sewing Bee e avrà come protagonisti dieci sarti amatoriali pronti a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria.

Tailor Made – Chi ha la stoffa per vincere? – un po’ di notizie

Per la prima volta in Italia andrà in onda un programma dedicato al mondo della sartoria. A condurlo ci sarà Tommaso Zorzi, influencer, conduttore e scrittore e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

A giudicare i dieci sarti amatoriali ci saranno due eccellenze del mondo della sartoria e della moda italiana: Elide Morelli, la sarta premiere della maison Valentino e Cristina Tardito, direttrice creativa e fondatrice del brand Kristina Ti.

Ogni puntata del nuovissimo talent sartoriale sarà composto da tre prove, alla fine delle quali sarà ovviamente decretato l’eliminato o l’eliminata.

Il vincitore o la vincitrice del programma si aggiudicherà il titolo di Miglior Sarto/a di Tailor Made, ma non solo. Infatti, oltre al titolo, chi vincerà il talent avrà la possibilità di eseguire uno stage presso un’azienda leader della moda Socia di Altagamma, la Fondazione che riunisce le migliori imprese dell’Alta Industria Culturale e Creativa Italiana.

In più, avrà con sé tutta l’attrezzatura professionale per potere aprire il proprio atelier, oltre che una meravigliosa fornitura di tessuti utili per realizzare la prima collezione.

Le tre prove di Tailor Made – Chi ha la stoffa per vincere?

Tommaso Zorzi, in collegamento con Radio Kiss Kiss (sarà la radio ufficiale del programma e dedicherò anche alcune iniziative che avranno luogo on air, sul sito kisskiss.it e sui vari profili social) ha voluto rilasciare qualche dettaglio sullo svolgimento delle prove.

Pare infatti che le prove saranno tre: la prima tecnica, la seconda di trasformazione (si utilizzeranno i tessuti per creare qualcosa di nuovo) e la terza sarà quella su misura, dove le creazioni dei dieci sarti amatoriali sfileranno indossate da modelle e modelli. Sarà proprio l’ultima prova a decretare l’eliminato/a della puntata.

Come in ogni talent che si rispetti, ogni prova avrà un vincitore o una vincitrice che, per la prova successiva, partirà con un vantaggio particolare.

Dato l’estremo successo del programma inglese creato da Love Productions e distribuito da BBC Studios Distribution Limited, si pensa (e si spera) accadrà lo stesso per il nuovo format italiano che, è bene ricordarlo, ben si presta ai concetti di moda e di eleganza.

L’Italia è infatti profondamente inserita nel mondo della moda e dello stile (basti pensare alla Milano Fashion Week e ai tantissimi brand di lusso che fanno innamorare tutto il mondo e le sue celebrità). Proprio per tale ragione, dunque, sarà interessante andare alla scoperta di nuovi talenti della sartoria e vedere come la passione, quando è tanta ed è radicata, possa a tutti gli effetti diventare un vero e proprio lavoro.

La sfida sarà difficile, ma consentirà loro di dare il massimo e di fare vedere al pubblico la grande attenzione e l’incredibile studio che si cela dietro il mondo dei tessuti e delle consistenze.

Non vediamo l’ora di scoprirlo: dal 28 giugno 2022 in onda su Discovery+!