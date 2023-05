La moda per Kate Middleton non è mai un problema: il tailleur rosa per il Foundling Museum incanta tutti e il prezzo è piuttosto alto.

Kate Middleton non ne sbaglia una in fatto di moda. La Principessa del Galles è arrivata al Foundling Museum in una mise dal sapore particolarmente primaverile-estivo. Il suo tailleur rosa ha incantato tutti e il prezzo dell’outfit è parecchio alto.

Tailleur rosa per Kate Middleton, l’outfit al Foundling Museum incanta tutti: il prezzo

Il 25 maggio 2023 Kate Middleton ha fatto visita al Foundling Museum, il noto museo d’arte di Londra. L’obiettivo? Sostenere il design locale e come Patrona del Museo degli Innocenti, la sua presenza era d’obbligo.

Come sempre raggiante e sorridente, Kate Middleton è arrivata alla location con un outfit che ha letteralmente incantato tutti. La scelta della Principessa è ricaduta su un tailleur rosa di Alexander McQueen: pantaloni e giacca abbinati, camicia di seta tenuta dentro i pantaloni e tanta, tantissima classe. A completare il look, di per sé già perfetto così, Middleton ha scelto una cintura bianca di perle del brand londinese indipendente Camilla Elphick. Non solo, ai piedi la reale inglese ha indossato un paio di décolleté bianche abbinate alla cinta firmate Gianvito Rossi.

Immancabili anche i gioielli, elementi essenziali di ogni look di Kate Middleton. Quelli scelti per l’occasione sono un paio di orecchini in oro giallo, creati da Maria Black Jewelry, modello Cha cha.

Parlando di cifre, invece, basta una veloce occhiata per rendersi conto che nel completo il tailleur rosa di Kate Middleton sia di lusso.

Il completo di Alexander McQueen, infatti, ha un prezzo molto elevato: basti pensare che solamente la giacca si aggira attorno ai 2.600 €, mentre il pantalone abbinato va per i 900 €. Le scarpe di Rossi hanno un prezzo pari a circa 400 €, mentre la cintura dovrebbe aggirarsi attorno alle 90 sterline (circa 104 €): forse il pezzo più economico di tutto il look di Kate Middleton.

Nel complesso il look che la Principessa ha scelto per il Foundling Museum consente di respirare aria di primavera ma anche aria d’estate fresca. L’effetto è delicato, sofisticato e sicuramente dalle vibes positive. Insomma, ancora una volta Kate Middleton si è dimostrata all’altezza dell’evento.

Tailleur rosa per Kate Middleton: come abbinare l’outfit sfoggiato al Foundling Museum

A quanto pare il tailleur sarà un’ottima tendenza per la bella stagione del 2023. Quello rosa di Kate Middleton è perfetto per più occasioni e si presta molto bene a contesti differenti. Il colore, vivace ma non esagerato, consente di poterlo abbinare realmente con tutto. Si sposa sia con décolleté come ha fatto Middleton, sia con sneakers, meglio se bianche. La giacca è giusta sia allacciata, sia tenuta aperta, magari con una bella t-shirt in vista, sempre di una tonalità candida (e con stampa soft, eventualmente).

In base all’occasione scegliete i giusti accessori: aperitivo con le amiche dopo una giornata di shopping? Sì a borsa a tracolla, cappellino con visiera (per rendere il tutto ancora più cool) e occhiali da sole. Avete in programma una mostra pomeridiana o una presentazione di un libro? Il tailleur rosa di Kate Middleton vi salverà senza troppi impegni. Capelli raccolti, trucco leggero e un filo sottile d’oro attorno al collo: la raffinatezza sarà sempre dalla vostra parte.