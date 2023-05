Kate Middleton, regina di stile e di eleganza, è al centro delle voci anche per questioni estetiche: è per caso ricorsa a ritocchi estetici?

In un modo o nell’altro, è sempre al centro dell’attenzione. Vuoi per questioni famigliari, vuoi per questioni di stile e di eleganza, vuoi per questioni prettamente estetiche. Kate Middleton riesce sempre a fare parlare di sé. Tra i vari interrogativi ce n’è uno particolarmente sentito: la Principessa si è rifatta? Vediamo insieme il prima e dopo di Kate Middleton e facciamo un po’ di chiarezza.

Kate Middleton si è rifatta? Il suo prima e dopo

Un’immagine, quella di Kate Middleton, perennemente esposta ai riflettori e ai media. Esposta da quando ha intrapreso la sua storia d’amore con il Principe William, oggi suo marito e padre dei suoi figli. Una volta entrata a fare parte della royal family, Kate Middleton è finita dentro il ciclone delle voci, delle ipotesi, delle storie sul suo passato e su come, nel corso degli anni, sia cambiata esteticamente. Nel tempo sono state fatte allusioni sulle sue eventuali modifiche estetiche al viso e la domanda più gettonata sul suo conto rimane sempre e solo una: Kate Middleton si è rifatta? Se sì, a quali ritocchini estetici ha fatto ricorso?

Guardandola bene in viso il primo elemento che salta agli occhi è la pelle. Kate Middleton ha da sempre una pelle perfetta: luminosa, compatta, uniforme e senza la presenza di una minima ruga. In realtà tale risultato si deve all’uso quotidiano di prodotti cosmetici ad hoc, che le consentono di raggiungere ottimi risultati. Niente botox vero, ma il cosiddetto “botox in bottiglia”, un prodotto completamente naturale che sfrutta le proprietà di una pianta specifica.

Messa la pelle da parte, sono altre le “ipotesi di ritocco” che la riguardano. Pare infatti che Kate Middleton quando aveva 23 anni si sia sottoposta a un intervento di rinoplastica. L’effetto ottenuto è così naturale che a un primo sguardo non sembrerebbe avere fatto tale operazione chirurgica.

Nel corso degli anni, con le gravidanze e il cambiamento fisico che il corpo subisce in tali casi, Middleton avrebbe scelto di ritoccare anche il seno. Una scelta personale, probabilmente dovuta a una questione estetica e di consapevolezza del proprio corpo, ma che è risultata anch’essa particolarmente efficace.

In ultimo, così parlano i rumors, Kate Middleton si sarebbe sottoposta ad alcune piccole iniezioni per ridurre visibilmente le borse sotto gli occhi.

Sembra dunque che la Principessa del Galles abbia pensato bene di ricorrere a qualche modifica estetica: si tratta sempre di scelte altamente personali, sulle quali solamente lei, in quanto protagonista del suo corpo, può effettivamente “mettere becco”. Scelte che non si discutono e che non si giudicano, ma essendo entrata nel mondo dei flash e dei media, naturalmente vengono alla luce.

Kate Middleton rimane la regina dell’eleganza e dello stile

Ritocchi estetici a parte, Kate Middleton rimane una delle principali icone di eleganza e di stile della Royal Family. Spesso e volentieri i suoi outfit – da quelli più chic a quelli più casual sfoggiati durante le gite in famiglia – riescono a diventare tendenza in men che non si dica. Regina di stile, di classe, di portamento fashion in ogni contesto, Kate Middleton riesce sempre a stupire.