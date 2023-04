Pantaloni neri skinny di Kate Middleton: come abbinarli

Kate Middleton è una vera icona di stile, che sfoggia spesso abiti più accessibili di quanto si possa immaginare. Ultimamente ha sfoggiato dei pantaloni neri skinny che hanno letteralmente conquistato tutti.

I pantaloni neri skinny di Kate Middleton



Kate Middleton è una vera e propria icona di moda. Ogni cosa che indossa, riesce a conquistare tutti. La cosa che piace di più della principessa del Galles è che non sempre sfoggia abiti completamente inaccessibili, ma ama anche indossare capi che possono essere tranquillamente alla portata di tutti. E ogni abito scelto, fa il giro del mondo, conquistando tutti. Per Kate Middleton dare supporto e sostegno alle persone in difficoltà è una vera vocazione, una missione che porta avanti con grande bontà e grande altruismo. Per questo, il 24 aprile, la moglie dell’erede al trono d’Inghilterra, ha visitato a sorpresa il Baby Bank di Windsor, un centro di beneficienza che raccoglie indumenti di seconda mano e accessori in buono stato per donarli a famiglie che ne hanno bisogno. Per questa bellissima occasione di solidarietà, la duchesse ha scelto di sfoggiare un look particolarmente sobrio ed essenziale, come spesso accade, che ha puntato tutta l’attenzione su un paio di pantaloni neri skinny firmati LK Bennett. Un paio di pantaloni che sembrano già essere destinati a diventare una vera e propria tendenza, come accade spesso con gli abiti che decide di indossare e sfoggiare Kate Middleton in queste occasioni in cui si mostra pubblicamente. Le occasioni dedicate alla solidarietà sono sempre di più. La principessa sta mostrando ogni giorno di avere un cuore davvero immenso, con un’attenzione davvero molto particolare per tutti coloro che sono in difficoltà. I pantaloni neri skinny che ha scelto Kate Middleton sono un modello a vita alta, molto morbidi e anche molto comodi. Sicuramente i pantaloni neri dritti si confermano l’acquisto moda più intelligente per questa bella stagione. Sono un capo davvero molto versatile, che permettono ad ogni appassionata di moda di realizzare un look eccellente e impeccabile, rimanendo dei veri evergreen.

Pantaloni neri skinny di Kate Middleton: come abbinarli



Kate Middleton, la principessa del Galles, ha scelto una mise che riesce a comunicare comfort e delicatezza. Un look casual ma nello stesso tempo elegante, per un’occasione davvero speciale. La principessa ha scelto di indossare una maglia bianca con girocollo, un blazer écru con revers e chiusura a doppiopetto e i pantaloni neri a gamba dritta con l’accessorio di una cintura in tinta e ballerine nere scamosciate. Ogni scelta è perfettamente alla moda, scelta con grande cura, ma sempre molto sobria ed elegante. I pantaloni a vita alta dal taglio sartoriale sono un capo davvero perfetto per svariati look da proporre in diverse occasioni, dai più casual ai più eleganti. Se una donna decide di indossarli con una camicia in satin e décolletées con tacco per ottenere un outfit perfetto per degli appuntamenti di lavoro, oppure con crop top lavorato e boots per serate tra club e locali. Questi consigli, riportati da Elle, possono aiutarvi ad adattare i vostri look ad ogni situazione, senza rinunciare agli amati pantaloni neri skinny.