Il tailleur è un evergreen della moda femminile che, di anno in anno, conferma la sua presenza su tutte le passerelle sebbene in varianti e forme sempre nuove. Se per un periodo si è imposto il tailleur giacca e gonna, sicuramente per la prossima primavera si è invece riconfermata la supremazia del duo giacca e pantalone, sebbene in fatture anche molto differenti tra loro.

Tailleur donna: le tendenze per il 2023

A livello di linee, nei tailleur si è sempre più sfumata la distinzione tra il taglio femminile e quello maschile e questa “confusione” è voluta e ricercata per la nuova stagione, specie con i modelli oversize. Larghi, dalle spalle grosse e dal taglio androgino hanno senza dubbio conquistato l’attenzione di tutti. Questo modello fa del tailleur un abito comodo e non costrittivo, che può essere adatto alle situazioni più formali ma anche alle uscite quotidiane.

Per l’anno 2023, la moda sembra aver salutato in tema di tailleur le tinte timide, scure o le declinazioni pastello. La tendenza è quella dei colori accesi, vivaci, persino azzardati: tailleur monocolore verdi, azzurri e gialli si troveranno in ogni dove, assecondando i gusti di tutti coloro che vorranno finalmente abbandonare il classico (sebbene intramontabile) nero.

Certo è chiaro che il tailleur da donna nero non sia scomparso nelle sue tante declinazioni: più stretto, più largo, più elegante o più pop.

Un altro grande ritorno sulla scena modaiola è stato però quello del completo gessato, che sembra essersi imposto per la prossima primavera.

Tailleur donna: come indossarlo

Chiaramente ciascuno dei modelli di tailleur sopracitati, oltre che tutti gli altri esistenti, possono essere abbinati in modo differente e personale.

Partendo dal tailleur oversize, questo permette una certa stratificazione di tessuti, anche mescolando tinte e texture differenti. Sulle passerelle lo si è visto abbinare tanto a maglioni quanto a camicie (anche contemporaneamente, appunto, il che ne fa un escamotage per l’inverno!) ma soprattutto a cappotti o trench a loro volta oversize e dal taglio maschile. Il tailleur oversize ben si sposa con le calzature meno elegante, come le sneakers, che gli conferiscono un voluto effetto informale, adattissimo alla vita di tutti i giorni.

Per quanto riguarda i tailleur più colorati, le tendenze sembrano due. Una strada, per le più audaci, è quella di completarli con una camicia tono su tono, in un’esplosione di colore… il che può non essere adatto alle inclinazioni di tutti. Per smorzali un po’, si può invece optare per camicette dai colori tendenzialmente neutri: bianche, beige o nere che bilancino un po’ la dose di colore “vistoso” del tailleur.

Ma c’è anche chi, in tema di abbinamenti, percorre una via ancora più audace: quella di non indossare nulla sotto la giacca, il che ben si presta per tailleur più attillati rispetto a quelli più larghi. Certamente questa opzione può non essere adatta ai contesti più formali, come quelli lavorativi.

Non resta che scegliere l’opzione migliore in base alla propria indole e al proprio guardaroba, ma l’idea per questa primavera è quella di osare un po’.