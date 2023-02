Stephanie di Monaco ha scelto un tailleur rosso fuoco in occasione del Festival Internazionale del Circo tenutosi a Monte Carlo, come da tradizione.

A Monte Carlo ogni anno viene ospitato il Festival Internazionale del Circo. Quale occasione migliore, per lady Stephanie di Monaco, di indossare un tailleur rosso fuoco? La sorella del Principe Alberto non si è posta limiti e ha scelto di intonarsi ai colori tipici del circo: il suo completo total red è già tendenza assoluta.

Stephanie di Monaco: il tailleur rosso omaggia i colori del circo

Il Festival Internazionale del Circo è una tradizione per la meravigliosa Monte Carlo. Anche il 2023 ha ospitato l’evento e a presenziare, ovviamente, non potevano mancare i massimi esponenti della casa reale. Per l’occasione, infatti, sono stati immortalati Charlotte Casiraghi, il figlio Raphael, il Principe Alberto e la sorella Stephanie di Monaco.

È proprio quest’ultima ad avere attirato l’attenzione dei riflettori e delle persone presenti.

Miss di Monaco, infatti, ha scelto per l’evento annuale un tailleur giacca pantalone total red, in perfetto abbinamento con i colori del circo. Sebbene audace come tonalità, il completo rosso fuoco di Stephanie di Monaco ha fatto impazzire chiunque: elegante e super chic, la reale ha dato prova di un grande stile non banale.

Il completo di Stephanie di Monaco si compone di una giacca con chiusura a doppiopetto con bottoni a contrasto, mentre il sotto è costituito da un paio di pantaloni a gamba larga, lasciati cadere dritti lungo la silhouette.

Sotto la giacca a doppiopetto, miss di Monaco ha scelto di indossare una maglietta bianca dello stesso colore dei bottoni. Per concludere il look, ai piedi un paio di stivaletti a punta total black.

Il tailleur si rivela sempre un’ottima soluzione quando si tratta di tendenze. Stephanie di Monaco ha azzeccato lo stile e con il suo completo rosso fuoco ha acceso la tendenza per il 2023: osare con i colori è possibile e l’effetto sarà sempre impeccabile, oltre che elegante. Taglio maschile e wide leg, il tailleur è versatile e si adatta a ogni tipologia di situazione e di stile.

Il tailleur si conferma tendenza per il 2023: è versatile e sempre chic

Giacca e pantalone possono essere indossati in qualsiasi momento e le colorazioni audaci, proprio come il total red di Stephanie di Monaco, si confermano una tendenza per il 2023. Il tailleur diventa elegante se abbinato a scarpe con il tacco e giusti accessori, ma il tailleur sa anche essere più sporty-chic, magari abbinato a un paio di sneakers e lasciato aperto nella parte superiore.

I colori e i modelli disponibili per la stagione invernale 2023 (ma vale per tutto l’anno) sono numerosi e vanno dal classico gessato a trame più preziose come il broccato, ma non solo. Sì a colorazioni accese come il rosso, il viola e, perché no, anche il verde. La silhouette privilegiata è quella morbida, ma non si negano modelli più attillati: insomma, il tailleur non può mancare nel guardaroba di una donna.

Abbinare il tailleur di Stephanie di Monaco non è poi così difficile. Il rosso scelto dalla reale può essere perfetto anche per l’ufficio: elegante, professionale, donerà al look una sfumatura austera non troppo spinta.

Osare è la parola d’ordine: il rosso fuoco vi conquisterà.