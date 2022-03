Tra le it-bag per la primavera estate 2022 insieme alle borse a secchiello ci sono anche le borse oversize. Comode, capienti e super stilose, sono adatte tanto per la vita di tutti i giorni in città quanto per una piccola gita fuori porta, per essere sicure di non dimenticarsi nulla…neanche lo stile! Ecco allora quali sono i modelli e i brand più belli da non lasciarsi assolutamente scappare!

Borse oversize per la primavera estate 2022: Isabel Marrant

Nella vastissima collezione di capi ed accessori di Isabel Marrant potete trovare tantissime borse oversize con ogni tipo di forma e fantasia tra cui anche questo modello a tote bag con stampa grafica in bianco e nero che strizza l’occhiolino ad un intramontabile stile anni ’70, ma che soddisfa anche i gusti della GenZ, che ama giocare con i look accostando più colori e fantasie. La borsa è provvista sia di manici “a spalla” sia di tracolla.

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo di recente ha accolto nella propria scuderia il nuovo direttore creativo pronto a portare una ventata di freschezza e innovazione nell’azienda. Il brand ha già pensato alle borse oversize per la primavera estate 2022.

Come la weekend bag in pelle color ruggine e con borchie dorate sul fondo, perfetta per aggiungere un tocco in più di colore e allo stesso tempo una buona dose di eleganza agli outfit per la bella stagione.

Fendi by Versace e Versace by Fendi

In occasione della primavera estate 2022 Fendi e Versace hanno unito i propri stili iconici per dare vita ad un unico brand: Fendace. Ad arricchire questa particolare linea non ci sono solo capi, ma anche accessori come questa maxi shopper Fendi by Versace che mixa le fantasie che richiamano tipicamente le due Maisons.

Sempre per Fendace, se abbiamo parlato della linea Fendi by Versace adesso parliamo del suo complementare, Versace by Fendi, di cui fa parte anche questa borsa nello stile barocco tipico del brand della Medusa unito a quello più classico con il monogram della Maison romana che va a decorare la mini bag dorata.

Michael Kors

All’insegna delle super misure anche questa borsa oversize di Michael Kors, classica ma sempre trendy e soprattutto resistente è in pelle rigida sulle tonalità del marrone ed è decorata con il monogram del marchio e tre file di maxi borchie dorate.

I brand low cost

Per le gioie dei portafogli di molti, anche i brand low cost seguono le tendenze. Come H&M che per la primavera estate 2022 propone questa shopper bag oversize in simil pelle total black.

Come H&M, anche Accessorize ha già esposto la sua collezione di borse dedicata alla bella stagione. Tra i vari modelli c’è anche questa oversize con trama vichy sulle tonalità del panna e del giallo, che sa di primavera.

Anche da Terranova potete trovare borse oversize letteralmente di ogni colore in tinta unita o fantasia con cuoricini e margherite, insomma, perfette per soddisfare davvero tutti i gusti. Inoltre quelle di questo brand sono anche sostenibili!