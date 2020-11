Durante il lockdown, dobbiamo cavarcela un po’ da sole su tutto: dal parrucchiere all’estetista. Ma se per il make up e per l’abbigliamento abbiamo già la soluzione, non ancora ce l’abbiamo per il taglio di capelli. Ecco qui di seguito i migliori tagli di capelli facili da gestire in questo periodo.

Tagli di capelli facili da gestire

In questo periodo di lockdown, abbiamo bisogno di cose pratiche e veloci, in modo da poter conciliare casa, lavoro e “ore libere” senza problemi. Per questo motivo, ogni momento da dedicare a noi stesse deve essere sì intenso ma pratico, dal make up ai trattamenti di bellezza, dall’abbigliamento fino ai capelli. Soprattutto per gestire quest’ultimi, abbiamo bisogno di tagli comodi e che siano facili da curare.

Advertisements

Non abbiamo tempo per pieghe da copertina, l’importante è averli puliti e sempre in ordine, per qualsiasi riunione di lavoro in video call. Vediamo qui di seguito le migliori soluzioni per capelli corti, medi e lunghi:

Pixie cat

Tra i capelli cortissimi, il pixie cat è uno dei tagli più pratici e versatili: facile da asciugare e anche molto stiloso a livello estetico. Per sistemarli e gestirli solo al momento del lavaggio, basterà passare uno strato di piastra e il gioco è fatto!

Buzz cut

Taglio decisamente mascolino ma il più trendy del momento e il più comodo da riproporre a casa. Non bisogna fare altro che lavarli e asciugarli in due secondi, servendosi di gel se si hanno i capelli troppo ribelli.

Bob

Passando invece ai tagli e alle lunghezze medie, un buon consiglio è di optare per un bob: semplice, sofisticato e versatile. Senza dimenticarci che è molto facile da ricreare e gestire. Lisci o mosso, a voi la scelta. E se cresce, non tagliate! Diventerà un bellissimo long bob.

Carrè

Alternativa anch’essa molto sofisticata è il carrè che, a differenza del bob, è più lungo sul davanti e più corto sul retro, all’altezza della nuca. Anche qui potete giocare con gli styling che più preferite e se i capelli si allungano troppo, fateli diventare un bel bob.

Long bob

Anche se ne abbiamo parlato prima, ve lo proponiamo come valida alternativa alle due precedenti. Il long bob è pensato soprattutto per chi magari vorrebbe vedersi i capelli più corti ma non osa tagliarli. Ecco, provate e non ve ne pentirete.

Lungo e netto

Arrivando ai tagli lunghi, l’unica alternativa per mantenerli belli e sempre in ordine è una lunghezza pari, sempre liscia. Potete sì optare anche per un leggero ondulato, utilizzando piastra o spazzola se siete capaci. Ma la miglior soluzione è il phone, colpo di spazzola e via!

Scegliete il taglio di capelli più adatto a voi e alle vostre esigenze ma cercate di ritagliarvi del tempo libero, magari durante il weekend, per sperimentare nuove acconciature e nuovi styling. Vi aiuterà a far passare il tempo e perché no, a vedervi diverse e più belle.