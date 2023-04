La seconda stagione di Sweet Tooth sta per debuttare su Netflix, dopo una lunga attesa da parte dei fan. Una nuova stagione ricca di colpi di scena, che lascerà il pubblico senza fiato. Scopriamo insieme il cast.

Sweet Tooth 2 arriva su Netflix



La seconda stagione di Sweet Tooth debutterà ufficialmente su Netflix a partire da giovedì 27 aprile 2023. Per i fan di questa serie tv di genere fantasy, ispirata al fumetto di Jeff Lemire, pubblicato da Vertigo negli Stati Uniti, è stata una lunga attesa, ma finalmente il debutto del secondo capitolo è alle porte. Sweet Tooth racconta le avventure di un bambino ibrido, Gus, per metà uomo e per metà cervo, in un mondo post-apocalittico in cui la sopravvivenza umana è stata messa a dura prova. Un titolo particolarmente importante, tenendo conto che è prodotto dall’attore Robert Downey Junior e che si ispira ad un fumetto particolarmente amato. Per questo fin da subito è stato chiaro che la serie tv avrebbe ottenuto un successo tale da rendere quasi immediato il rinnovo per una seconda stagione. Il primo ciak della seconda stagione di Sweet Tooth è stato battuto a gennaio 2022 in Nuova Zelanda, dove la produzione aveva ottenuto il via libera per girare anche la prima stagione, nonostante le limitazioni imposte all’industria televisiva e cinematografica. Le riprese si sono poi concluse a giugno 2022 e i mesi successivi sono serviti per il lavoro di post-produzione, montaggio e marketing. In seguito è stata data la notizia ufficiale della data di uscita della seconda stagione su Netflix, giovedì 27 aprile, ed è stato diffuso anche il primo trailer ufficiale in italiano, che svela qualche dettaglio in più su quella che sarà la trama di questa seconda stagione, che promette di essere davvero ricca di colpi di scena, mentre la straordinaria avventura del ragazzino Gus andrà avanti tra segreti da svelare e minacce incombenti.

Sweet Tooth 2: il cast della serie tv



La seconda stagione di Sweet Tooth sta per arrivare e nel cast troveremo vecchie conoscenze, ma anche delle new entry. Sicuramente rivedremo Christian Convery, che interpreta il ruolo del protagonista, il ragazzino ibrido Gus. Al suo fianco saranno presenti Nonso Anozie, nel ruolo di Tommy Jepperd, Adele Akhtar, nel ruolo del dottor Aditya Singh, Will Forte, nel ruolo del padre di Gus, Dania Ramirez, nel ruolo di Aimee, Stefania LaVie Owen, nel ruolo di Bear, Aliza Vellani, nel ruolo di Rani Singh, e Mia Artemis, nel ruolo di Tiger. James Brolin continuerà ad essere la voce narrante della versione originale. Naledi Murray, che interpreta Wendy, Neil Sandilands, che interpreta il generale Abbot, e Marlon Williams, che veste i panni di Johnny Abbot, sono stati promossi nel cast originale. Christopher Sean Cooper Jr e Yonas Kibreab entreranno a far parte del cast in questa seconda stagione, nei ruoli di Teddy Turtle e Finn Fox. Tutti questi personaggi continueranno le avventure mostrate nel primo capitolo, a cui i telespettatori si sono appassionati così tanto.