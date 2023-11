Stivali bassi: i must have autunno inverno

Gli stivali bassi, in pelle o cuoio, sono le calzature adatte per la stagione grazie ai tanti modelli di capi con cui abbinarli.

Per la stagione autunno-inverno si ha bisogno di calzature che non solo avvolgono il piede, ma che siano in grado anche di proteggerlo. Tra i tipi di scarpe maggiormente adatti sicuramente ci sono gli stivali bassi adatti per ogni circostanza e occasione da scegliere tra tantissimi modelli proposti nei paragrafi a seguire.

Stivali bassi

Sono il tipo di calzatura ideale per la stagione autunnale, ma anche per quella invernale. Gli stivali bassi poi sono particolarmente amati anche perché comodi e pratici, oltre a essere utili da indossare in ogni momento della giornata. Risultano essere anche molto morbidi grazie al gambale particolarmente ampio che permette di non stringere troppo.

Sono considerati un vero e proprio evergreen e must have da tenere nel proprio armadio. Sono le calzature ideali per i mesi invernali dal momento che riscaldano e proteggono il piede dando quel tocco di stile moderno, classico e contemporaneo che ogni donna ama.

Un paio di stivali bassi non dovrebbero mai mancare perché non solo completano il piede la caviglia, ma riescono anche ad avvolgerla e darle quel tocco in più di cui ha bisogno. La maggior parte dei modelli in commercio sono realizzati in materiale quale la pelle che è molto elegante e da quella garanzia ulteriore al proprio outfit.

Sono modelli che scaldano nelle giornate più umide e inoltre molto facile da abbinarli ai vari look. Una calzatura da indossare in ogni momento, che sia per un pomeriggio di shopping con le amiche oppure la sera per una serata diversa e maggiormente grintosa.

Stivali bassi: quale scegliere

Sono calzature molto amate e apprezzate anche perché per la stagione autunno-inverno grazie alle collezioni che le presentano in tantissimi modelli e colori. Sono realizzati in pelle o ecopelle da scegliere tra tonalità scure come il nero o il marrone che sono le più ambite. Tra le varie tipologie, anche i biker boots oppure i texani che sono quelli adatti per un look più ricercato.

Le collezioni propongono queste calzature in tantissimi modelli in modo da venire incontro alle esigenze di ognuno. Tra le varie tipologie non si possono non citare i modelli da cavallerizza che sono anche i più versatili. Il colore marrone, declinato nelle tonalità del cuoio, è sicuramente una delle tendenze del periodo.

Tra i vari modelli di stivali bassi, le tipologie realizzate in un materiale come il cuoio sono particolarmente apprezzate poiché riescono a resistere anche alle varie tendenze della moda. I marchi come Clarks propongono questo modello in camoscio con fibbia oppure un brand come Hunter opta per questa calzatura in un modello da pioggia indicato per la stagione autunnale.

La moda autunno-inverno propone anche modelli di stivali con borchie per coloro che vogliono essere grintose in ogni momento dell’anno e in qualsiasi occasione. Sono stivali in, in questo caso, declinati in colori scuri come per esempio il nero da abbinare a gonne corte oppure pantaloni skinny.

Stivali bassi: quale ordinare

Sul noto e-commerce di Amazon sono tanti i modelli già in linea con la moda autunno inverno da ordinare con offerte e promozioni. Se si clicca l’immagine si visualizzano i dettagli. Qui sotto i tre migliori modelli di stivali bassi da indossare tra i più eleganti e alla moda della stagione con la descrizione di ogni tipologia.

1)IF Fashion stivali stivaletti da donna biker

Sono un paio di stivali o stivaletti da biker, quindi da motociclista con un’altezza che arriva quasi al polpaccio. Sono un tipo di calzatura in pelle con fibbie disponibile nei colori nero, blu jeans e beige.

2)Queen Helena stivaletti borchiati con zip

Il noto marchio propone questi stivaletti ad altezza caviglia con suola in gomma. Sono in ecopelle con zip frontale e tacco di circa 4 cm. Hanno uno stile classico, ma sono in grado di adattarsi a ogni design, anche a quello più contemporaneo.

3)Crocs Freesail Chelsea boots

Sono i classici stivali in gomma adatti da indossare In un giorno di pioggia. Sono un modello molto semplice senza fibbia o decorazioni particolari da indossare semplicemente e senza chiusure.

Oltre agli stivali bassi, è possibile anche l’abbinamento con i pantaloni maggiormente indicati per il periodo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.