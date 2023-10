Pantaloni donna: i modelli in base al fisico

Un capo come i pantaloni sono particolarmente graditi e apprezzati in autunno anche per il calore e la comodità che donano. Oltre a scegliere il modello maggiormente indicato seguendo le tendenze, è importante anche verificare il proprio fisico per saperli adattare. Qui sotto alcuni suggerimenti sui pantaloni donna da scegliere a seconda della propria forma fisica.

Pantaloni donna

Sono un capo indicato, non soltanto per la stagione autunnale o invernale per proteggere le gambe dal freddo, ma i pantaloni donna sono un indumento comodo e pratico. Inoltre, sono particolarmente versatili, in quanto adatti per ogni occasione e momento. Che siano larghi, a vita alta o a gamba svasata, ognuno può sceglierli come desidera.

Per la nuova stagione autunnale è poi possibile scegliere tra tipologie dai tessuti luccicanti o dal taglio sartoriale per una maggiore praticità e comodità. Sono queste alcune delle parole chiave e degli elementi da valutare sull’acquisto e la scelta di questo capo da indossare per il periodo autunnale e non solo.

Oltre ai modelli, non mancano sicuramente le tendenze per quanto riguarda le tonalità dei colori donna su cui puntare per la prossima stagione. Si va infatti da sfumature come il grigio, il rosso, il beige, arrivando al marrone, alla pelle fino al nero che rimane un evergreen intramontabile e un classico indicato per ogni occasione.

I pantaloni di pelle sono considerati un vero e proprio must della stagione. Il colore nero non è l’unico, ma è possibile trovarli anche in altre sfumature come il rosso lacca oppure nel bordeaux che sono tra quelli maggiormente indicati e in voga del periodo. Non mancano poi i modelli dal taglio over, a vita bassa o alta.

Pantaloni da donna: i vari fisici

Riuscire a trovare i pantaloni donna più adatti non è mai facile in quanto è necessario trovare una tipologia che si adatti al proprio fisico. I fisici non sono tutti uguali: alcuni hanno forma a mela, altri a clessidra oppure a rettangolo, a pera, ecc. Conoscere la forma del proprio corpo aiuta a trovare il capo maggiormente adatto da indossare.

Per esempio un fisico a mela, quindi parte superiore molto ampia e spalle larghe con seno abbondante può puntare su un capo dalla gamba svasata con vita alta. In questo modo si aggiunge volume alle gambe ed è possibile abbinarlo con un blazer o una maglia in tessuto morbido per evidenziare così il punto vita.

La forma a pera è maggiormente indicata per un paio di pantaloni donna dalla vita alta che diano equilibrio alla figura. Un fisico del genere tende ad allargarsi dai fianchi in giù, quindi è bene fare in modo di esaltare il punto vita e un pantalone del genere è l’ideale. La forma del corpo a clessidra, quindi proporzionata, si adatta a ogni pantalone: dallo skinny a quello a vita alta, ecc.

I pantaloni donna a vita bassa sono particolarmente indicati per una silhouette a rettangolo, quindi corpo androgino, fianchi stretti e punto vita non segnato. I pantaloni nel modello skinny o dritti sono l’ideale in quanto vanno ad allungare le gambe sottili e slanciate nel modo giusto.

