In inverno si ha bisogno di calzature che diano protezione dalle intemperie e riparino dal freddo. Tra le tante calzature, gli stivali alti sono sicuramente un must di questa stagione. Ecco alcuni dei migliori modelli da sfoggiare e quali comprare online.

Stivali alti invernali

Una calzatura che è entrata ormai nel guardaroba di ogni donna che, appena giunge l’inverno, non ne può fare a meno, in quanto è l’ideale da indossare in ogni occasione e momento. Slancia la figura evidenziando il fisico e la silhouette, oltre alle gambe lunghe, soprattutto se li indossate con una gonna corta oppure un vestito. Gli stivali alti sono la calzatura imprescindibile dell’inverno.

Un evergreen di cui le donne non possono fare a meno che emana forza, controllo, potere, ma dà anche quel pizzico di fascino e sensualità presente in ogni donna e che si accentua maggiormente con questa calzatura. Un accessorio che fa bella mostra di sé durante le sfilate con gli stilisti e le case di moda che dettano tendenza riguardo ai vari modelli.

Inoltre, gli stivali alti si possono indossare con qualsiasi capo, che siano jeans o gonne oppure vestiti corti. La cosa importante, al momento della scelta di questa calzatura, è sceglierne un paio che siano comodi, adatti al vostro piede in modo che possiate camminarci in ogni occasione e momento.

Inoltre, potete trovarli anche in pelle oppure nappa, in stampa animalier o cocco oppure pitone o camoscio per coloro che amano eccedere e non vogliono passare inosservati. Una calzatura perfetta per la stagione che ripara il piede dal freddo e dona calore e protezione, oltre a farvi sentire a vostro agio in ogni momento.

Stivali alti invernali: modelli

Da quelli a punta tonda o squadrata, passando con o senza tacco, sono tantissimi i modelli di stivali alti invernali da indossare durante la stagione per essere al top sempre e in ogni occasione. Per capire quali sono le tipologie maggiormente in voga e di tendenza, basta aprire i social come Instagram e dare una occhiata a quello che indossano le fashion blogger o influencer in modo d’avere una idea.

Si trovano modelli rigidi e caldi perfetti per ripararsi dalla neve e dalla pioggia oppure con tacchi di altezza media perfetti per il giorno, magari per l’ufficio o uscire con le amiche a fare shopping. Si possono abbinare a dei pantaloni in pelle per un look perfetto per la stagione invernale e molto alla moda.

Il modello cuissardes, ovvero gli stivali alti sopra al ginocchio, sono un must della stagione e una delle calzature più diffuse e comuni. Si caratterizzano per uno stile molto aderente e una cerniera laterale. Sono indicati per essere indossati con una gonna midi oppure una molto larga e morbida, anche a se a dire la verità, si tratta di un modello che sta bene con qualsiasi capo.

Sono tra i più seducenti e femminili che si trovino in circolazione e alcuni stilisti, come Elisabetta Franchi, li propongono in pelle opaca o suede con il gambale che raggiunge quasi la coscia. Altri modelli presentano tacco 10 con rivestimenti ricamati di cristalli come nei modelli proposti da Sergio Rossi o ancora magari il tacco basso con stampa in pitone nei toni del giallo per dare un tocco di colore all’inverno. Un altro modello su cui puntare sono gli Ugg, molto caldi dalla gamba lunga che arrivano a metà polpaccio.

Stivali alti invernali Amazon

Con l’inverno che sta facendo capolino, sono diverse le calzature che si possono comprare, ma gli stivali alti sono il top d’avere assolutamente. Sul sito di Amazon si trovano diversi modelli approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Se cliccate sulla foto potete scoprire le varie promozioni e informazioni relative al prodotto. Una classifica che trovate qui sotto propone alcuni di questi modelli che sono tra quelli maggiormente apprezzati e regalati dagli utenti della piattaforma.

1)Geox D Felicity D

Un modello di stivali alti da donna fino al ginocchio in pelle con la tela in fodera e il materiale esterno in sintetico. Hanno la cerniera con una altezza tacco di 3.5 cm. Il tacco è piatto e il diametro del polpaccio è regolabile. La suola è traspirante e antiscivolo in grado di donare il massimo comfort. Adatto per l’outfit di tutti i giorni. Disponibile nei colori nero e marrone. In vendita con il 51% di sconto.

2)D New Asheel D

Sono stivali ad altezza ginocchio in pelle, con la fodera in sintetico e la suola in gomma. La chiusura è con cerniera e con tacco a blocco di altezza di 6.5 cm. Sono calzature che vestono comodo e adatte a un look casual. La suola è traspirante e flessibile, dona il giusto comfort per una camminata piacevole. Si trovano nei colori nero e marrone. Lo sconto è del 42%.

3)Anylla High F

Sono stivali molto alti che arrivano sino al ginocchio, in pelle, la fodera in sintetico con suola in gomma. Il tacco è a blocco e alto 9 cm. Potete indossarli in ufficio. La suola è traspirante e il sottopiede in memory foam. Di colore nero. Il prodotto è scontato del 33%.

Per chi predilige gli stivali alti invernali con tacco, ecco alcuni dei migliori modelli.