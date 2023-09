Cesara Buonamici, a quanto ammonta il suo stipendio di opinionista, al Gf 2023? quest’anno sarà lei ad affiancare Alfonso Signorini. Questo, in pieno accordo con le linee guida di Piersilvio Berlusconi, che ha desiderato fortemente la riduzione, se non totale eliminazione, del trash dal canale Mediaset più seguito. E dunque, quanto guadagna la nota giornalista TV, nella sua nuova veste di opinionista? Scopiamolo insieme.

Cesara Buonamici e il suo stipendio come opinionista al Gf 2023

Le grandi novità apportate quest’anno da Piersilvio Berlusconi, che ha preso il timone di Mediaset alla morte di suo padre, sono tutte volte ad eliminare il trash da Canale 5, il canale più seguito in Mediaset. Più informazione, maggiori contenuti di valore e di qualità, ma con uno stile tutto nuovo. E siccome Mediaset intera si sta reinventando, ecco che, per la nuova stagione del Gf 2023, appare Cesara Buonamici, al fianco di Alfonso Signorini. Lui alla conduzione, lei come opinionista, a sostituzione delle precedenti due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. A quanto dunque potrebbe ammontare il suo stipendio? Indiscrezioni, dicono che il cachet di Orietta Berti, fosse di oltre 10 mila euro a puntata, nella precedente edizione del reality show. Per quanto invece riguarda la Bruganelli, che aveva già deciso di terminare la sua collaborazione come opinionista al Gf, sembrerebbe che fosse di ben 12 mila euro, il suo stipendio per ogni puntata.

Possiamo quindi solo immaginare, che anche il corrispettivo della Buonamici, si aggiri attorno a quelle cifre, per altro mai smentite dalle due ex opinioniste. Tuttavia, sappiamo anche che Cesara è una giornalista affermata, e che da tempo è anche presentatrici del Tg 5, celebre telegiornale di Canale 5, che lei ha addirittura visto nascere. Sempre tramite indiscrezioni, sappiamo anche che uno stipendio annuale per un giornalista di Mediaset può variare tra 45.000 e 110.000 euro. Dunque, ci sono ottime possibilità che Cesara Buonamici, per questo ruolo di opinionista, guadagni molto di più di chi l’ha preceduta.

Gf 2023, cambia anche l’esperta social

Tra i tanti cambi di rotta scelti da Piersilvio Berlusconi, troviamo anche la sostituzione dell’esperta social: questa figura, nelle precedenti edizioni, si prendeva cura di raccogliere e di segnalare il “sentiment” del popolo di Instagram e Twitter, per la puntata appena trasmessa.

A sostituire l’influencer Giulia Salemi, ci sarà la giovane Rebecca Staffelli, figlia del noto giornalista Valerio Staffelli, volto noto di Striscia La Notizia. La ragazza ha studiato canto, danza e recitazione e deve il suo debutto nel mondo dello spettacolo come ospite nei programmi di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, sempre come opinionista. Rebecca ha anche collaborato con altri canali Mediaset, come La5, inoltre è tuttora impegnata come speaker radiofonica in Radio105, e svolgendo anche attività editoriali per Radio Subasio, R101, Virgin Radio e Radio Monte Carlo.

Sembra proprio quindi, che questa stagione del Gf 2023 prometta tante belle novità, e tante iniziative incentrate più sull’esperimento sociale in sé, che sul trash proposto negli ultimi anni. Non ci resta che augurarvi buona visione, con un Grande Fratello 2023 del tutto nuovo.