Ieri sera, 11 settembre 2023, è iniziata la nuova edizione del “Grande Fratello”. Tra le concorrenti che Rosy Chin. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Rosy Chin: età, marito, figli

La nuova edizione del “Grande Fratello“, condotta da Alfonso Signorini e che vede come opinionista la giornalista Cesara Buonamici, è ufficialmente partita ieri sera, 11 settembre 2023. Quest’anno ci saranno sia concorrenti vip sia perfetti sconosciuti. Una delle prime concorrenti sconosciute entrate nella casa del Grande Fratello è Rosy Chin, una chef italo-cinese. Rosy Chin è nata nel 1985, ha quindi 37 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Nel suo video di presentazione ha detto le seguenti parole: “ho 37 anni, sono una mamma, uno chef, un’imprenditrice e una moglie. Sono nata e cresciuta a Milano e mi definisco troppo italiana per i cinesi e troppo cinese per gli italiani. Per me è stato molto difficile far convivere queste mie due culture. Sono cresciuta in una famiglia molto rigida, molto severa, con una cultura molto forte. I miei genitori sono dei ristoratori, li ho sempre aiutati nei loro ristoranti, avrei preferito giocare con le bambole o con le amichette ma per senso del dovere ho dovuto soffrire in silenzio.” Rosy Chin è sposato con il cuoco Paolo La Quosta e dalla loro unione sono nati tre figli, il primo dei quali è nato quando Rosy aveva appena 20 anni. Rosi è una grande amante degli animali e ha due chihuahua di nome Pixie e Jasmine.

Rosy Chin: il ristorante della concorrente del Grande Fratello

Come abbiamo detto in precedenza, Rosy Chin fin da piccola aiutava i propri genitori nel loro ristorante. Il suo rapporto con il cibo però non è stato semplice: “ho avuto un pessimo rapporto con il cibo, per me era un nemico. Ogni problema lo annegavo con il cibo. Ero completamente differente, avevo 60kg di rabbia, 60kg di responsabilità in più addosso. Poi ho pensato ai miei bambini, loro si meritano una mamma più dinamica. Avevo bisogno di rinascere e ho trovato la mia armonia. Il cibo è diventato il mio più grande alleato.” Rosy Chin ha quindi voluto seguire le orme dei suoi genitori e ha aperto quando ancora era molto giovane, un suo ristorante a Milano, il ristorante Yokohama, che si trova vicino al Duomo. Inoltre è diventata creator per GialloZafferano. Rosy è una chef davvero molto apprezzata, pensate che su Instagram ha già oltre 370mila follower. Tra i suoi follower ci sono anche tanti personaggi famosi, che tra l’altro le hanno fatto gli auguri per questa nuova avventura al “Grande Fratello“, da Emma Marrone, Paola Barale, Juliana Moreira, Andrea Damante e tanti altri. Nel suo ristorante di sushi, Rosy Chin offre ai suoi clienti una cucina fusion, ovvero piatti che uniscono la tradizione orientale con quella occidentale. Il menù chiamato “Sensazioni“, per esempio, che sono dieci portate per due persone, costa 108 euro a persona, con dolci e bevande escluse. Sono tantissimi comunque i piatti proposti, c’è solo l’imbarazzo della scelta!