Con l’arrivo della primavera 2024, c’è un trend che sta catturando l’attenzione degli appassionati di moda: lo stile coquette. Caratterizzato da un mix di femminilità audace e romanticismo giocoso, questo stile è una vera e propria celebrazione della grazia e della raffinatezza. Nei prossimi paragrafi, esploreremo più da vicino questa tendenza che sta conquistando le passerelle e i cuori di molti.

L’essenza dello stile coquette

Lo stile coquette non è solo una questione di moda, ma piuttosto una filosofia di vita che abbraccia la femminilità in tutte le sue sfumature. Derivato dal termine francese “coquette”, che significa civettuola, questo stile si distingue per la sua sensualità giocosa e la sua consapevolezza sottile. È come un viaggio in un mondo incantato, dove fiocchi, cuori e merletti si mescolano in armonia per creare un’atmosfera di fascino senza tempo.

Stile coquette: ispirazioni e icone

Le radici dello stile coquette affondano nel passato, richiamando epoche di eleganza e grazia. Icone come la Marie Antoinette di Sofia Coppola e le sfilate di Chanel degli anni ’90 hanno ispirato questa tendenza, aggiungendo un tocco di glamour nostalgico alla moda contemporanea. Star del calibro di Olivia Rodrigo e Sydney Sweeney hanno abbracciato pienamente lo spirito coquette, portando freschezza e vitalità alla scena fashion.

Stile coquette: l’invasione dei fiocchi

Una delle caratteristiche distintive dello stile coquette è l’abbondanza di fiocchi. Dai maxi fiocchi sugli abiti ai piccoli dettagli sugli accessori, i fiocchi sono diventati il simbolo di questa estetica giocosa e romantica. Sulle passerelle di marchi prestigiosi come Chanel, Versace e Rocha, i fiocchi hanno rubato la scena, conferendo un tocco di femminilità ad ogni look.

Come creare il look coquette

Per adottare lo stile coquette, è fondamentale giocare con colori e tessuti delicati. Le tonalità pastello, come il rosa cipria e il malva, dominano la tavolozza, mentre i dettagli romantici come il pizzo e le trasparenze aggiungono un tocco di raffinatezza. Gli accessori sono fondamentali per completare il look: dalle scarpe Mary-Jane alle perle, ogni elemento contribuisce a creare un’atmosfera di eleganza e grazia.

Lo stile coquette è molto più di una semplice tendenza di moda; è una dichiarazione di femminilità e grazia che trasforma ogni outfit in un’opera d’arte. Con la sua combinazione di audacia e romanticismo, questo stile incarna l’essenza di una donna sicura di sé e consapevole del suo fascino. Che si tratti di un abito da sera o di un look casual, lo stile coquette è una scelta perfetta per coloro che vogliono aggiungere un tocco di incanto alla loro vita quotidiana.

