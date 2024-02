Mancano alcuni mesi al Met Gala 2024, uno degli eventi più attesi dell’anno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, chi presenterà l’evento e quale sarà il dress code.

Met Gala 2024: presentatori e dress code

Mancano ancora alcuni mesi a uno degli eventi più attesi ogni anno, ovvero il Met Gala, l’evento mondano annuale benefico di raccolta fondi del Costume Istitute del Metropolitan Museum Art of New York. Sono stati svelati sia i presentatori, sia il dress code, ovvero il codice di abbigliamento che gli ospiti devono rispettare. Iniziamo dai presentatori. Quest’anno ci saranno Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny, Chris Hemsworth e Anna Wintour, per una co-conduzione davvero stellare! Veniamo adesso al dress code. La mostra del Met si intitola “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“ e il tema del dress code sarà quindi “The Garden of Time“, ovvero “Il giardino del tempo”. L’ispirazione letteraria del dress code è il racconto breve di J. G. Ballard del 1962. Per interpretare al meglio questo codice di abbigliamento, bisogna pensare ai fiori malinconici. Questo quanto dichiarato in una nota ufficiale del Met, per annunciare la scelta del tema: “utilizzando il mondo naturale come metafora visiva della transitorietà della moda, la mostra esplorerà i temi ciclici della rinascita e del rinnovamento, infondendo nuova vita a questi soggetti storici attraverso attivazioni creative e immersive progettate per trasmettere i profumi, i suoni, le consistenze e i movimenti degli indumenti che non possono più interagire direttamente con il corpo.”

Met Gala 2024: quando si svolgerà?

Il Met Gala è diventato uno degli eventi più attesi e importanti al mondo. Si tratta infatti di una celebrazione annuale del mondo della moda, della sua storia e di tutti i suoi protagonisti. Alla mostra sono invitate le celebrities più importanti per una raccolta fondi e anche per inaugurare la mostra, che, quest’anno, si chiamerà “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion“. La data fissata è come sempre il primo lunedì del mese di maggio, quindi il Met Gala 2024 sarà lunedì 6 maggio.

La mostra del 2023 era dedicata a Karl Lagerfeld, lo stilista scomparso nel 2019. Per quest’anno, invece, come detto in precedenza, la mostra sarà intitolata “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” e l’esposizione sarà strutturata a partire da 50 abiti storici significativi, che sono però considerati abiti troppo fragili per poter essere indossati in futuro. I capi in totale saranno 250 della collezione permanente del Costume Institute, sotto la guida di Andrew Bolton, ovvero il curatore dell’Anna Wintour Costume Center del Met. La direttrice di Vogue America è colei che non solo seleziona gli allestimenti ma anche gli invitati che avranno l’onore di salire sui gradini del Met. Solitamente sono circa 600 gli invitati, tra attori, influencer, cantanti, e persone note nel mondo della moda e dell’intrattenimento.

La visita alle sale museali del Met sarà inoltre davvero suggestiva infatti, grazie alle tecnologie all’avanguardia, al pubblico verranno fornite tutte le indicazioni più importanti sul contesto delle creazioni, che occupano uno spazio temporale di ben quattro secoli.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tendenze moda, a chi stanno bene i pantaloni barrel?

Tendenze gioielli: i bijoux must have per la Primavera Estate 2024