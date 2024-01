La borsa Jacquemus sfoggiata da Bianca Balti è già di tendenza. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Moda Inverno 2024: la borsa Jacquemus di Bianca Balti fa tendenza

A Saint-Paul-De-Vence, nel sud della Francia, è andato in scena il fashion show intitolato “Les Sculptures” del brand Jacquemus. Tante le caleb che hanno partecipato a questo fashion show, da Julia Roberts a Kylie Jenner a Tina Kunakey. Seduta in prima fila non poteva mancare la supermodella italiana Bianca Balti, che per l’occasione ha sfoggiato una borsa Jacquemus che fa già tendenza. Si tratta della It Bag Le Petit Calino, la cui forma richiama le opere dello scultore britannico Henry Moore. La borsa in questione è caratterizzata dal manico ad anello dorato ed è realizzata in pelle nera. Ci sono pochi dubbi che sarà la borsa dell’inverno 2024 e che saranno davvero tante le celebrities che la sfoggeranno nei prossimi mesi. La borsa è già disponibile online sul sito ufficiale del brand al prezzo di 890 euro. Oltre al nero è disponibile in avorio, giallo chiaro, rosa scuro e rosso scuro. Inoltre è disponibile anche nella versione più grande a 1.190 euro.

Moda Inverno 2024: come abbinare la borsa Jacquemus sfoggiata da Bianca Balti

Come abbiamo appena visto, la borsa Le Petit Calino firmata Jacquemus è la it-bag dell’inverno 2024. Ma, come abbinare al meglio questa bellissima borsa? La supermodella italiana Bianca Balti, ad esempio ha deciso di abbinare la borsa Jacquemus a un long dress elegante di colore nero come la borsa per un look davvero super chic. Nulla vieta però di indossare questa borsa anche per occasioni meno eleganti, ad esempio, per un look casual, si può abbinare a un paio di jeans dritti chiari e a un blazer dal taglio maschile. Insomma, qualunque sia l’occasione questa borsa darà quel tocco di stile in più al vostro outfit!

Come detto in precedenza potete già acquistare la borsa Le Petit Calino direttamente dal sito del brand francese di Simon Porte. La borsa è realizzata in pelle nappa, con forma organica con manico ad anello inciso integrato, chiusura magnetica, fondo piatto ed è interamente foderata in cotone. Per quanto riguarda invece le misure abbiamo: altezza 16,5 cm, lunghezza 22,5 cm e larghezza 8,5 cm. Il costo è di 890 euro. La versione più grande invece ha anche la tracolla amovibile, due scomparti laterali con zip, base piatta, finiture in metallo dorato e anch’essa è interamente foderata in cotone. Le misure sono: altezza 21cm, lunghezza 33 cm e larghezza 12,5 cm. Il costo è di 1.190 euro. Insomma una borsa davvero imperdibile e non solo per tutte le fan di Simon Porte. Una borsa che si appresta davvero a essere la it bag dell’inverno 2024 e della quale sentiremo parlare ancora a lungo.

