Stefano De Martino torna in tv con Step: colpo di scena per i fan di Stasera tutto è possibile.

Colpo di scena per i fan di Stefano De Martino e il suo Step – Stasera tutto è possibile. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il programma di Rai2 tornerà in tv molto prima del previsto. Scopriamo la data.

Stefano De Martino torna in tv con Step

Step – Stasera tutto è possibile, programma condotto da Stefano De Martino e in onda su Rai2, torna in tv prima del previsto. L’ultima puntata del format è andata in scena il 31 ottobre e la prossima stagione sembrava destinata al mese di settembre del 2023. Stando ad un’indiscrezione lanciata da TvBlog, invece, Step tornerà in onda molto, molto prima.

Quando torna in onda Step?

Visti gli ascolti più che soddisfacenti, con uno share medio dell’11%, Step torna in tv ad inizio 2023.

Molto probabilmente, il tempo di concedere a De Martino di portare a termine il programma Bar Stella e sarà di nuovo il turno di Stasera tutto è possibile.

Step: doppio appuntamento annuale

Al momento non abbiamo alcuna conferma da parte dei vertici di Viale Mazzini, ma sembra quasi sicuro che Step avrà un doppio appuntamento annuale. Questo significa che De Martino andrà in onda ad inizio 2023 e poi tornerà in scena a settembre.