Negli ultimi tempi sono state tante le voci circa un flirt tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino quando il conduttore stava ancora con Belen. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’influencer in merito.

Antonella Fiordelisi confessa la verità su Stefano De Martino

Nel corso degli anni Antonella Fiordelisi è stata spesso al centro del gossip, dalla relazione con Edoardo Donnamaria a quella con il calciatore Guglielmo Vicario. Negli ultimi mesi invece sono state tante le voci circa un suo presunto flirt con Stefano De Martino, quando quest’ultimo era ancora legato sentimentalmente a Belen Rodriguez. Nel corso di una lunga intervista a Chi, la Fiordelisi si è tolta diversi sassolini dalla scarpa. Ecco cosa ha detto riguardo alla presunta storia con De Martino: “io finita nella lista delle donne di De Martino quando stava con Belen? Non sono mai stata con ragazzi sposati e non sono mai stata con De Martino. Magari in passato ho commesso errori di valutazione, ma non voglio più quel tipo di popolarità. Vorrei che, se si parla di me, fosse per qualcosa che faccio, per il mio lavoro.” Antonella Fiordelisi ha quindi smentito di aver avuto una relazione con De Martino, quando l’uomo era ancora impegnato con Belen e quindi non faceva parte di tutte le presunte donne con cui il conduttore televisivo avrebbe tradito la madre di suo figlio, Santiago.

Antonella Fiordelisi: “Ora sono single”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, Antonella Fiordelisi ha quindi smentito di aver avuto una relazione con Stefano De Martino quando quest’ultimo era ancora fidanzato con Belen. Sempre nell’intervista l’ex vippona ha anche detto di essere single, poiché la storia con il calciatore del Tottenham Guglielmo Vicario è terminata. Antonella ha parlato molto bene di Vicario, dicendo che comunque sono rimasti in ottimi rapporti e che la decisione di chiudere la storia è stata presa da entrambi, senza che ci sia stato alcun tradimento. Per quanto invece riguarda la fine della storia con Edoardo Donnamaria, nata all’interno delle casa del Grande Fratello Vip, Antonella ha dichiarato che anche fuori erano molto presi ma che col tempo le cose non sono andate come volevano ma che comunque si sente una persona migliore dopo l’esperienza. Antonella Fiordelisi sarà anche una delle prossime concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, che si svolgerà tra Vietnam, Laos e Sri Lanka, in coppia con la modella argentina Estefania Bernal. Il programma andrà in onda a partire da questa sera, 7 marzo 2024 su Sky Uno, ma è stato registrato mesi fa. Antonella ha dichiarato che l’esperienza a Pechino Express è stata molto forte e che le ha lasciato il segno: “prima mi arrabbiavo se mi si rompeva un’unghia, adesso capisco la fortuna che ho. A Pechino si vedrà pochissimo la vecchia Antonella”. Appuntamento quindi per questa sera perla prima puntata di Pechino Express.

