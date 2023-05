La conduttrice, showgirl e cantautrice romana Stefania Orlando torna in televisione come conduttrice con un nuovo programma. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che programma si tratta, quando inizia e dove vederlo.

Stefania Orlando al timone di un nuovo programma: Sort your life out – Ogni cosa al suo posto

La celebre presentatrice, showgirl e cantautrice romana Stefania Orlando è pronta per una nuova avventura, condurrà infatti un nuovo programma su Real Time, dal titolo “Sort your life out – Ogni cosa al suo posto“. In questo programma la conduttrice e un team di esperti si occuperà di decluttering. L’obiettivo è quello di ripulire le abitazioni da oggetti in eccesso, in ogni puntata ci saranno protagonisti diversi, privati di tutti gli oggetti che non utilizzano. Questi oggetti verranno messi in un magazzino. I proprietari delle case dovranno ogni volta decidere se eliminare definitivamente dalla loro casa questi oggetti o se invece tenerli. Stefania Orlando avrà il compito di supportare le varie famiglie in queste scelte e, come detto precedentemente, la conduttrice non sarà sola, ma sarà affiancata da alcuni esperti:

Mariapaola : ha diversi anni di esperienza nella selezione e formazione del personale domestico.

: ha diversi anni di esperienza nella selezione e formazione del personale domestico. Elena : è una Personal Organizer, in grado di ottimizzare al meglio gli spazi nelle abitazioni.

: è una Personal Organizer, in grado di ottimizzare al meglio gli spazi nelle abitazioni. Rulof: è un inventore che ha trovato diversi modi per riciclare tutto quello che usa.

Ogni settimana Mariapaola, Elena e Rulof avranno il compito di riorganizzare le abitazioni selezionate, cercando anche di dare nuova vita agli oggetti non utilizzati o dimenticati nel tempo.

Stefania Orlando, Sort your life out – Ogni cosa al suo posto: quando inizia e dove vederlo

La prima puntata del nuovo programma condotto da Stefania Orlando “Sort your life out – Ogni cosa al suo posto” andrà in onda il 14 giugno su Real Time sul Canale 31. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” lo scorso anno ha preso parte come giudice a un altro programma sempre su Real Time, “Questa è casa mia”. Queste erano state le sue parole al settimanale “Chi”:

“Se la considero una rete troppo stretta per me? Il contrario! È un grande passo avanti. È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove. Mi ha coinvolta Laura Carafoli, una professionista che sa valorizzare le risorse e che, come me, crede nelle donne. Se possiamo affermare che ripartirò da Discovery? Ci sono idee e soprattutto tanta voglia di fare, sono entusiasta. Questo per la mia carriera è un periodo sperimentale, quello che avrei dovuto fare all’inizio lo sto facendo ora.”

Nella prima puntata del nuovo programma condotto da Stefania Orlando il pubblico da casa avrà l’opportunità di entrare nella casa di una famiglia di Figino, una località in provincia di Como. Questa famiglia sarà la prima a sperimentare l’arte del decluttering, ridando così ordine e funzionalità alla propria dimora. Stefania Orlando guiderà questa famiglia in questo processo, dando loro l’opportunità di vedere trasformare degli spazi domestici e scoprire il valore di alcuni oggetti dimenticati o trascurati. Appuntamento quindi fissato per il prossimo 14 giugno 2023, su Real Time.