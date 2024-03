Stash dei The Kolors lo stiamo vedendo nella veste di professore di Amici di Maria De Filippi al fianco di Rudy Zerbi e Alex Britti, ma nella sua carriera, precedente a quella di cantante, c’è anche la vendita di mozzarelle. Questi tempi sono ormai lontani, ma il ragazzo napoletano ha sempre mantenuto inalterata la sua umiltà.

Stash la vecchia vita del cantante

Stash dei The Kolors è ormai un nome della discografia italiana, ma prima di diventare famoso ha fatto molti lavori, tra i quali anche il venditore di mozzarelle. La popolarità è arrivata nel 2015, grazie alla vittoria di Amici di Maria De Filippi. Poco prima della chiamata per partecipare al talent, Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona stavano per lasciare l’Italia alla volta di Londra, sperando di trovare il successo tanto desiderato. Invece, per uno strano scherzo del destino, è arrivata la chiamata per Amici e l’inaspettata vittoria.

In una vecchia intervista, Stash aveva dichiarato: “Non so se sia legale dirlo, ma per ripagarci la strumentazione vendevamo le mozzarelle alle poste. Faccio fatica a distinguere la realtà dal sogno. Trovarci ai primi posti della classifica è qualcosa di inspiegabile. Mi ero rassegnato… La sera prima che ci chiamassero per fare il provino avevamo prenotato il volo per andare a vivere a Londra. C’eravamo resi conto che qui non stavamo riuscendo e invece…”. I The Kolors, con il loro tormentone ‘Everytime’, sono riusciti ad affermarsi e, nel giro di pochissimo, sono arrivati ad occupare i posti più alti delle classifiche. La loro storia è simile a quella di tantissimi altri ragazzi che provano a sfondare nel mondo della musica e che per una bella botta di fortuna riescono a farsi conoscere grazie ai talent. Ovviamente si deve poi cercare di mantenere alta l’attenzione dei fan.

La fortuna dei The Kolors

Nonostante la vendita delle mozzarelle rimanga ormai un lontano ricordo, Stash non dimentica le radici e i sacrifici fatti per arrivare dov’è oggi. Il legame con Amici è rimasto molto forte, tanto che Maria De Filippi lo ha voluto come insegnante di canto nell’edizione 2019 del talent. I The Kolors hanno anche pubblicato da poco un brano insieme ad Elodie, un altro talento uscito dalla scuola di Queen Mary, e proprio in una puntata pomeridiana di Amici si sono esibiti tutti insieme. La canzone, dal titolo ‘Pensare male’, è un grande successo e in merito a tutto ciò, Stash ha dichiarato: “È quella che apre un nuovo capitolo con la sua chitarra punteggiante. È poi il primo brano tradotto con i Daddy’s Groove che hanno base in Italia ma un respiro internazionale. Elodie? Volevo una cantate giovane e pop. Anche col senno del poi sono convinto di avere fatto la scelta perfetta”. Effettivamente, i The Kolors non potevano optare per una cantante migliore, perché la voce di Stash e la musica che loro propongono si sposano alla perfezione con la tonalità graffiante della ragazza. Tra le tante cose, il cantante napoletano è stato apprezzato molto anche per il suo ruolo da professore di Amici perché forse, avendo vissuto la stessa realtà degli allievi, è riuscito ad essere empatico con loro, senza mai perdere di vista l’obiettività nei giudizi assegnati.