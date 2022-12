Che cosa guardare in tv martedì 27 dicembre 2022? Dai film alle miniserie, ai programmi-tv ai grandi classici: la lista dei contenuti disponibili è ampia

Il Natale è passato, ma le festività sono nel pieno del loro corso. Tra pranzi, cene, musica e brindisi, anche la televisione riesce a offrire attimi preziosi di condivisione e a strappare qualche sorriso leggero.

Scopriamo insieme la programmazione prevista per martedì 27 dicembre 2022.

Che cosa guardare in tv la sera del 27 dicembre 2022

Non sapete che cosa guardare e non volete perdere troppo tempo a fare zapping? Niente panico, ecco la lista di tutti i contenuti che andranno in onda la sera di martedì 27 dicembre 2022.

Su Rai 1 alle 21:25 arriva Aladdin (film del 2019), un grande classico da vedere in famiglia con i propri piccoli e le proprie piccole.

Un tuffo nel passato, un’avventura fatta di amore e di difficoltà. Nel cast Will Smith e Mena Massoud: da non perdere.

Rai 2 propone il terzo episodio della miniserie The Net – Gioco di squadra, in arrivo sul canale in prima serata, alle 21:20. Dedicato al mondo del calcio, la serie-tv vuole rappresentare il dietro le quinte del football di livello alto, ossia la Serie A italiana: che cosa succederà nel terzo episodio?

C’era una volta in America approda alle 21:20 su Rai 3: siamo a New York negli anni 20 e i due amici Noodles e Max crescono nel quartiere ebraico diventando dei veri gangster.

Crescendo le loro vite cambiano e loro si dividono: che cosa riserverà loro il destino?

Rete 4 punta all’attualità: alle 21:20 va in onda Zona Bianca, che proporrà, oltre agli auguri natalizi, una carrellata dei principali fatti accaduti nel mondo e in Italia.

Rai 4, ore 21:20, è il turno di Gravity. Una storia nello spazio, un’avventura travolgente e attimi di grande difficoltà: la missione finirà bene?

Su Rai 5 alle 21:15 va in onda Hugo Cabret di Martin Scorsese: un altro contenuto cult imperdibile.

Rai Premium lancia I miserabili alle 21:20 con Lily Collins: se ancora non lo avete visto, potrebbe essere l’occasione giusta.

Su Rai Movie approda la principessa più famosa di tutte: alle 21:10 va in onda Sissi – Destino di un’imperatrice.

Programmazione Mediaset

Canale 5 punta al grande classico di Natale: alle 21:20 arriva La banda dei Babbi Natale, un film perfetto per il periodo delle festività. Il trio comico più famoso d’Italia arriva in televisione per regalare sorrisi e tanta spensieratezza.

Su Italia 1 invece si balla e ci si emoziona: alle 21:20 tutti davanti allo schermo per godersi il grande Billy Elliot, una pellicola emozionante e sempre attuale, nonostante siano passati numerosi anni dalla sua uscita.

La 7 alle 21:15 lancia VIRNA LISI – LA DONNA CHE RINUNCIÒ A HOLLYWOOD, un documentario dedicato alla grande Virna Lisi, protagonista di una carriera durata più di 60 anni.

Mediaset 20 lancia un altro evergreen: in prima serata va in onda Independence Day, pellicola di Roland Emmerich con Will Smith e Jeff Goldblum.

Su Italia 2 è il turno di Highlander- l’ultimo immortale, che andrà in onda sul canale alle 21.15.

E gli altri canali? Ecco la programmazione

TV8 manda in onda alle 21:30 Un desiderio per Natale, film del 2014 con Shannen Doherty e Mason Douglas. Un clima natalizio, un sogno che diventa realtà ma che, ben presto, porta a importanti consapevolezze.

Su Nove arriva IP MAN 2 alle 21:25, un film del 2010 del genere azione/drammatico che vi coinvolgerà dal primo minuto.

Nessuna pietà per Ulzana è invece il contenuto proposto da Iris alle 21:00: un film crudo ed emozionante.

Su La5 arriva il Grande Fratello Vip 7, con la replica della puntata andata in onda la sera prima.

Real Time torna con Primo appuntamento crociera alle 21:20, mentre Giallo manda in onda L’ispettore Barnaby sempre in prima serata (21:10). Se vi piace il genere crime, il canale adatto è ovviamente Top Crime, che in prima serata propone Law & Order – Unità speciale.

La programmazione è molto ampia, non vi resterà che scegliere il canale più adatto.