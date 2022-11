La programmazione tv per mercoledì 23 novembre 2022: che cosa scegliere? Film, sport, fiction o comic show? Le proposte sono numerose, tutte volte a farvi passare una bella serata in compagnia della famiglia o, perché no, anche in solitaria.

Scopriamo più nel dettaglio tutti i contenuti disponibili per la serata in questione.

Che cosa vedere in tv mercoledì 23 novembre 2022

Per motivi di comodità, ma soprattutto per andare con ordine, si parte con i contenuti Rai.

La serata di mercoledì 23 novembre 2022 Rai 1 la apre con i mondiali di calcio in Qatar. Alle 19:45 è attesa la partita Belgio-Canada che vedrà in campo la anzionale europea e quella nordamericana: l’attesa si fa sentire.

Per coloro che non si interessano di calcio e non hanno la spinta di seguire i mondiali di calcio, Rai 2 manda in onda alle 21:20 La perla di Ruby, film di genere drammatico diretto da David Bercovici-Artieda e uscito ufficialmente nel 2021.

Ruby, la protagonista, spera in un nuovo inizio insieme alla sorella gemella, mentre si trovano a vivere la loro istruzione in un collegio femminile. Non mancheranno momenti drammatici, umiliazioni pubbliche e un comportamento negativo da parte sia della Preside del collegio, sia della madre.

Rai 3, sempre alle 21:20, manda in onda Chi l’ha visto?, il programma che si occupa di ritrovare le persone scomparse e condotto da Federica Sciarelli: indagini, tensione e coinvolgimento emotivo allo stato puro.

Rai 4 invece propone Controcorrente, in onda in prima serata alle 21:20.

Il programma, condotto dalla giornalista Veronica Gentili, ha come focus la discussione politica e le tematiche sociali contemporanee. Una serata all’insegna dell’informazione e del dibattito.

Momento di comicità invece per Mediaset; su Canale 5 in prima serata alle 21:20 circa arriva Zelig, il comic show condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Comici, battute, ironia e tanta voglia di ridere.

Italia 1 invece propone un film del 2010: alle 21:20 è il turno di Scontro tra titani. Il figlio di Zeus, Perseo, si ritrova immerso in una pericolosa missione per evitare che Ade sconfigga il re degli dei e porti la Terra a una devastazione totale. Mitologia, storia, adrenalina e fantasia tutte racchiuse in un unico film.

La5 propone Paradiso amaro alle ore 21:10 con George Clooney e Amara Miller. Matt King è un marito distratto e un padre decisamente assente. Quando la moglie subisce un grave incidente ed entra in coma, l’uomo sarà costretto a cambiare approccio alla vita: il cambiamento sarà importante.

Su La7 arriva Atlantide – Storie di uomini e mondi: alle ore 21:15 sarà trasmesso il programma di approfondimento su storia, attualità e tematiche sociali, condotto da Andrea Purgatori.

Niente panico per gli amanti dei talent show: su TV8 alle 21:30 arriva X Factor, il talent musicale più seguito d’Italia condotto per la prima volta da Francesca Michielin.

Su Real Time, alle 21:20, il reality Matrimonio a prima vista – “Inizia la convivenza”. Ad aiutare le coppie nei loro momenti di crisi ci sarà il sociologo Mario Abis. Come andrà la convivenza delle neo coppie?

La programmazione televisiva per mercoledì 23 novembre 2022 però non finisce qui. Su Nove, alle ore 21:25, andrà in onda Via dall’incubo, un film del 2002 con Jennifer Lopez nei panni di una cameriera di nome Slim. Convinta di avere trovato l’uomo ideale, Mitch, la donna scopre in realtà che quest’ultimo ha una doppia personalità: che cosa sarà costretta a fare?

Su 20 arriva Hard Kill alle 21:15: una squadra di mercenari deve fare le corse contro il tempo per fermare un uomo alle prese con l’informatica e il suo convinto obiettivo di scatenare confusione in tutto il mondo.

Su TwentySeven alle 21:08 va in onda Poliziotto a quattro zampe dove il protagonista è un cane super addestrato, Jerry Lee, che aiuterà il detective Thomas Dooley nei casi più difficili.

Infine, ma non per importanza, Cine34 propone un grande classico: alle ore 21:04 circa andrà in onda Bianco, rosso e verdone, il film diretto e interpretato dal grande attore romano. Carlo Verdone interpreta vizi e virtù dell’Italia contemporanea attraverso i personaggi di Furio, di Mimmo e di Pasquale.