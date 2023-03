La Contessa Sophie di Wessex è da sempre conosciuta come una personalità carismatica, energica e soprattutto desiderosa di contribuire al forte benessere del suo Paese. Recentemente è atterrata ai Caraibi in compagnia del marito Edoardo, Conte di Wessex e figlio più giovane di Elisabetta II, per proseguire il tour reale. Per l’occasione ha scelto un outfit elegante e cool abbinato a un paio di sandali che disegnano una nuova immagina di eleganza reale.

I sandali di Sophie di Wessex: eleganza e freschezza reale

Arrivata ai Caraibi in compagnia del marito, la Contessa Sophie di Wessex ha immediatamente dato prova del suo inconfondibile sorriso. Scesa dall’aereo, ha sfoggiato un look total red (più simile al colore rosso pompelmo) raffinato ma allo stesso tempo cool, degno della sua personalità dinamica e solare. Si tratta di un abito lungo in stile camicia con tanto di bottoni che prosegue lungo il corpo con una gonna midi super leggera legata in vita da una fascia chiusa a fiocco. Al look colorato, tipico già della bella stagione in arrivo, Sophie di Wessex ha voluto abbinare un paio di sandali beige in pelle abbinati alla pochette ricamata in maglia anch’essa extra cool e leggera. I capelli, semi-raccolti, sono lasciati al naturale, così come il make-up, luminoso e dall’effetto trucco non-trucco oggi molto di moda. Come gioielli, infine, Sophie di Wessex ha optato per un paio di micro orecchini dorati: il giusto punto luce nelle giuste quantità.

Insomma, il look sfoggiato appena approdata ai Caraibi dimostra che l’eleganza può essere espresse anche senza essere troppo formali. Gli stessi sandali, impeccabili nella loro semplicità, disegnano un nuovo modo di fare la “moda reale”: non sempre, dunque, sono necessari tacchi vertiginosi e tailleur rigorosi. Sophie di Wessex ne è la dimostrazione lampante e, bisogna ammetterlo, non poteva fare una scelta migliore.

Non si conosce il brand ufficiale dei sandali, motivo per il quale è anche abbastanza complesso riuscire a dichiararne il prezzo.

Come abbinare i sandali beige di Sophie di Wessex

Osservando il look di Sophie di Wessex abbiamo pensato tutte la stessa cosa: è facile, è cool, è replicabile e si adatta a ogni tipo di situazione e contesto. Ora, che lei sia una personalità importante appartenente alla famiglia reale è indubbio, ma ciò non significa che nessun’altra possa replicare il suo look, di per sé già perfetto così. L’abito e i sandali si sposano perfettamente a qualsiasi tipo di occasione: avete un aperitivo con le amiche in città o in spiaggia? Ottimo, i sandali beige potrebbero rivelarsi azzeccati, così come l’abito, fresco e vivace allo stesso tempo. Volete passare un pomeriggio di shopping per le vie della vostra città e non volete rinunciare allo stile? Stessi sandali ai piedi, comodi e pratici nonostante la presenza del tacco, ma sopra? L’abito rosso potrebbe essere una soluzione, ma eventualmente potreste anche pensare di abbinarvi un paio di jeans, una gonna lunga abbinata a un crop top o un bel paio di pantaloni leggeri ampi abbinati a una canotta.

Seguire il fashion style di Sophie di Wessex si rivela sempre un’ottima idea.