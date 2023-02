Molto presto Sophie Codegoni darà alla luce la sua prima figlia e, attraverso i social, lei stessa ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza che, a quanto pare, sarebbe stata del tutto inaspettata.

Sophie Codegoni e la gravidanza

Oggi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono più felici che mai per l’arrivo della loro prima figlia, Celine, che nascerà tra un paio di mesi.

L’influencer ha confessato che però sarebbe rimasta sotto shock dopo aver scoperto di essere incinta e ha anche rivelato che i medici le avessero detto che, nel suo caso, non sarebbe stato semplice avere subito una gravidanza.

“Io ero più sconvolta di lui, ero bianca cadaverica e pietrificata. Io spesso gli facevo gli scherzi e lui non ci ha creduto. È stato un momento di confusione perché non ce lo aspettavamo.

Non perché non sapessi come nascono i figli, lo dico prima che parte la polemica. Io però già lo sapevo avevo un sacco di problemi alle ovaie, ovaio policistico”, ha dichiarato Sophie in merito alla sua reazione e a quella del fidanzato, Alessandro Basciano.

La coppia è insieme da oltre un anno e alcuni mesi fa Basciano ha donato a Sophie un prezioso anello di fidanzamento sul red carpet di Venezia.

In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più in merito alla loro vita insieme e all’arrivo della piccola Celine, che senza dubbio li renderà più felici che mai.