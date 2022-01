Al Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli si è lasciata sfuggire un’inaspettata confessione su suo marito, Paolo Bonolis, che ha rivelato aver ricevuto delle avances da un uomo famoso.

Sonia Bruganelli: Paolo Bonolis con un uomo

Nello studio del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha confessato che suo marito, Paolo Bonolis, avrebbe vissuto “una situazione borderline” con un uomo e, a seguire, ha specificato che il conduttore avrebbe ricevuto delle avances da un uomo famoso e scomparso.

“Vi racconteremo, ma non è stato con un uomo. Siccome è un uomo che piace, piace anche agli uomini. Ha avuto la fortuna di avere un’avances da un uomo famoso che purtroppo non è più in vita. Ora non voglio entrare nel dettaglio, se vorrà ne parlerà lui”, ha specificato Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli: il gossip

Chi sarà l’uomo di cui ha parlato Sonia Bruganelli? In tanti tra i fan sui social sono alla ricerca di indizi e, per il momento, Paolo Bonolis ha preferito non svelare la verità in merito a quanto confessato da sua moglie in diretta tv.

La verità in merito alla vicenda verrà mai a galla?

Sonia Bruganelli: la vita privata

Sonia Bruganelli e il famoso conduttore tv sono sposati dal 2002 e insieme hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. I due hanno più volte parlato dei problemi di salute avuti dalla loro prima figlia, Silvia, che ha avuti alcuni gravi problemi di salute subito dopo esser venuta al mondo. “Facciamo un’ecografia perché il ginecologo aveva sentito un ‘battito particolare’ e non entro nel dettaglio perché secondo me ci sono state tante omissioni… A un certo punto Paolo chiede ‘tutto ok?” e il dottore ‘beh insomma… sua figlia ha una cardiopatica grave, un truncus (arteriosus) di livello A e quindi appena nata deve essere operata al cuore perché se non la operiamo muore”, ha dichiarato Sonia Bruganelli in merito ai problemi di salute avuti dalla figlia, con cui oggi ha un rapporto molto speciale.