Sneakers: i modelli per la stagione invernale

Le sneakers, sia dal taglio sportivo che elegante, sono calzature adatte per l'inverno in grado di proteggere e riscaldare.

Con la stagione invernale, ormai alle porte, è tempo di proteggere i piedi con calzature adatte per il periodo. Oltre ai classici stivali e anfibi, vi è un modello di calzature considerate un must. Sono le sneakers che si vestono di nuovi dettagli e caratteristiche come mostrano i tanti modelli proposti dai brand per la stagione invernale.

Sneakers

Proprio come gli stivali, le décolleté, ma anche le ballerine, le sneakers, negli ultimi anni, hanno ottenuto grande successo e si trovano nel guardaroba di ogni donna. Inoltre, si adattano anche molto bene alla stagione invernale per uno stile comodo e comunque sportivo al tempo stesso. Sono molto amate proprio perché confortevoli.

Inoltre, risultano essere il tipo di calzatura ideale da indossare per il periodo invernale, anche perché molto versatili. Una scarpa del genere è poi facile da abbinare e infatti è possibile indossarle sia con un abbigliamento casual, quindi adatto per l’ufficio e il lavoro, ma vanno bene anche per altri stili e occasioni, a seconda dei propri gusti.

Un paio di scarpe come le sneakers sono adatte non solo per il periodo invernale, ma anche per tutto l’anno. Si distinguono da altre scarpe perché in grado di proteggere dal freddo dal momento che si caratterizzano per un materiale protettivo e caldo in modo da riscaldarsi durante i mesi e le giornate invernali.

Sneakers: tendenze

Per quanto riguarda la stagione invernale, le calzature come le sneakers si adattano molto bene anche grazie ai tanti modelli da cui attingere e prendere ispirazione. Si punta a elementi metallici o argentei da abbinare con un paio di pantaloni sartoriali oppure denim grigio dal taglio oversize. Tantissime poi le proposte dei brand che puntano a vari modelli e fantasie.

Per quanto riguarda il trend, spicca sicuramente la fantasia animalier per chi vuole osare. Un modello che si arricchisce di importanti e notevoli dettagli. Alcuni modelli sono in versione leopardata con strisce bianche e con una linguetta di derivazione sportiva, calcistica. Sulla stessa lunghezza d’onda ci sono modelli in suede o comunque grintosi.

Spuntano anche modelli di sneakers nei modelli sportivi o aerobici indicati per una giornata in città. i modelli firmati New Balance o Asics sono un must, così come le tipologie running del marchio Nike. Non bisogna poi dimenticare la collezione di Bottega Veneta in grado di conquistare sin da subito e attirare l’attenzione.

Tra i vari modelli di sneakers da donna spiccano quelle di ispirazione vintage come le Reebok che sono diventate vere e proprie icone. I colori poi spaziano: dal bianco, ormai un classico, passando per fantasie particolarmente accese che non passano inosservate come i modelli in suede o a scacchiera proposti da Vans.

Sneakers: proposte online

Sono classiche calzature indicate per ogni momento e occasione che si trovano a buoni prezzi su Amazon dove basta cliccare l’immagine per i dettagli del prodotto. La classifica mostra i tre modelli più belli di sneakers accompagnati da una descrizione di ogni prodotto e scelti tra quelli maggiormente apprezzati dalle consumatrici.

1)Champion Rebound platform

Un modello di sneakers da donna con platform in gomma sintetica con materiale esterno in poliuretano dalla chiusura stringata. Di ispirazione vintage in vari colori come il nero, il bianco e il rosa. Adatte sia per il lavoro che il tempo libero. Molto leggere e perfette per camminare.

2)Vans Filmore Hi Vansguard

Un modello del marchio Vans da donna in pelle scamosciata in grado di resistere all’acqua, quindi anche impermeabile. La suola è inversa in modo da consentire una maggiore trazione. Hanno la punta rotonda con colletto imbottito per garantire maggiore comfort. Dotate di una soletta ammortizzante e disponibile ne i colori nero e cioccolato.

3)Skechers Uno 2 Air Around You

Un modello di sneakers slip on, quindi facile da indossare nelle tonalità del nero, bianco e rosa. Una scarpa con la tomaia in pelle traforata con dettagli a contrasto e la soletta in memory foam. Molto comode, belle e confortevoli.

Oltre alle sneakers, ecco una serie di capi adatti per fronteggiare la stagione invernale.