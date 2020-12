Con le temperature che si abbassano e i primi freddi, bisogna ovviamente prepararsi. Oltre agli indumenti pesanti, bisogna anche proteggere i piedi con un bel paio di sneaker donna invernali. Ecco i modelli e trend del momento e le promozioni di cui approfittare.

Sneakers donna invernali

Di fronte a un inverno che si prospetta molto freddo e umido, sono in tanti a non aver voglia di uscire preferendo rintanarsi al caldo nel proprio piumone. In caso di uscita con le amiche o per lo shopping, insieme a un cappotto caldo e indumenti pesanti, non possono mancare delle calzature adatte. Le sneakers donna invernali sono il modello di scarpa da indossare anche in questa stagione proprio per le caratteristiche che hanno.

Advertisements

Sono vari i modelli di calzature che potete scegliere adatti per la stagione, ma le sneakers donna invernali sono sicuramente un modello must have, non solo per questo periodo dell’anno, ma in generale. Si addicono molto alla stagione invernale, in quanto sono comode, versatili e potete indossarle con qualsiasi look o abbigliamento che sia casual, elegante oppure da ufficio.

Sono stilose, proteggono i piedi e si accompagnano a vari look, compresi quelli eleganti.

Le sneakers donna invernali si distinguono dagli altri modelli in stoffa e tela che indossate durante il resto dell’anno in quanto sono costituite da un materiale protettivo, rigido e caldo in modo da dare calore e tepore durante i freddi mesi e giorni dell’inverno.

Per quanto riguarda i modelli, sicuramente trovano ampio spazio quelli scamosciati che si trovano in varie forme e colori, come il rosso oppure il bordeaux, ma anche nei colori pastello per dare un po’ di tono alle fredde e grigie giornate invernali.

Insomma, una calzatura della quale è impossibile fare a meno proprio per la sua comodità.

Sneakers donna invernali: trend

Perfette fuori casa, ma anche per chi lavora in smart working, nonostante le rigide temperature, le sneakers donna invernali sono le calzature must have di questo periodo. Durante le settimane della fashion week a Milano e Parigi, sono stati tantissimi i modelli e le tendenze su cui puntare in vista della prossima stagione.

Da Louis Vuitton a Marni sino ad arrivare a Valentino, i grandi stilisti le propongono in tantissimi modelli e abbinati a gonne, pantaloni, mini dress, ma anche cappotti midi. Tra le tendenze maggiormente gettonate, le chuncky sneakers dalla suola molto grande, quasi esagerata. Sono scarpe in voga negli anni 90 che ritornano in auge e proposte nei colori fluo, classici, ma anche in tonalità pastello.

Per chi non ama questo genere, ci sono anche i modelli vintage che s’ispirano al mondo del tennis oppure del basket. Per le sneakers donna invernali, le tendenze propongono anche modelli scamosciati, in suede, uno dei trend di questa stagione e un materiale perfetto per proteggere i piedi dall’inverno.

La logo mania, uno dei trend dell’inverno, detta moda anche sulle sneakers donna invernali con modelli che rappresentano loghi e disegni rendendo così le scarpe una variante inconfondibile per essere al centro dell’attenzione. Sono tipologie di calzature d’abbinare con un maglione o longuette per uno stile semplice e classico al tempo stesso. Si trovano anche le sneakers da running da indossare ogni giorno per un look sportivo.

Sneakers donna invernali Amazon

Per chi fosse interessato a rinnovare il guardaroba in vista dell’inverno, un paio di sneakers donna invernali non possono mancare e sul sito di Amazon sono diversi i modelli approfittando di vari prezzi e occasioni speciali. Cliccando sulla foto potete verificare alcune promozioni e informazioni relative all’articolo. La classifica che trovate qui vi illustra alcuni dei migliori modelli di queste calzature tra quelli maggiormente gettonati o venduti tra gli utenti della piattaforma online.

1)Puma Carina L

Sono un paio di scarpe invernali da donna realizzate in pelle per il materiale esterno, mentre la fodera in tessuto e la suola in gomma. Sono un modello stringato senza nessun tipo di tacco e con il logo di Puma sulla parte laterale della scarpa. La tomaia in pelle scamosciata con una soletta per garantire il giusto comfort. Molto comode, come nella tradizione di scarpe della sneakers. In vendita nei colori del bianco, del marrone o bicolore. Il prodotto più venduto della categoria.

2)Adidas Falcon W

Un modello di sneakers da donna realizzate in tessuto per il materiale esterno, la suola in gomma. Un modello di scarpa stringato con tacco piatto. Disponibile in diversi colori: blu, multicolore, grigio, rosa, nero. Molto comode, leggere e alla moda. Si possono indossare con tutto: dalle tute ai jeans ai blazer, compreso anche la gonna plissée. In vendita con il 50% di sconto.

3)Saucony Jazz Original

Sono delle sneakers da donna con suola in gomma. Un modello stringato che dona comfort per tutta la giornata. Dotata di un altro paio di lacci in modo da usarla come vi piace e in varie occasioni. hanno un dettaglio in frangia per renderle inconfondibili. Potete indossarle con tutto. Scarpe fatte bene e leggere. Varia la gamma di colori. In vendita con lo sconto del 65%.

Oltre alle sneakers donna invernali, ecco quali altre scarpe adatte per la stagione.