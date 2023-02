Sky Tv: come disdire l’abbonamento

Sky è tra le piattaforme di Pay Tv più amate e sicuramente storiche in Italia. Scopriamo come disdire l'abbonamento.

Sky è tra le piattaforme di Pay Tv più amate e sicuramente storiche in Italia. L’abbonamento può avvenire secondo diverse modalità e ci sono anche diversi modi per disdirlo, con diverse procedure.

Come disdire l’abbonamento a Sky Tv

Sky è tra le piattaforme di Pay Tv storiche in Italia, tra le più longeve, che ha iniziato a dominare il mercato tra gli anni ’90 e 2000.

Nel tempo ha trasformato la sua offerta, passando da una piattaforma basata sul satellitare ad un’infrastruttura ibrida, in grado di soddisfare anche coloro che desiderano solo un servizio di streaming. Attualmente offre diverse opzioni, con pacchetti che includono anche offerte accessorie, come altri servizi streaming a pagamento. L’abbonamento può avvenire secondo diverse modalità e includere diverse condizioni di permanenza e sconti che si rivelano importanti nel caso in cui il cliente decida di comunicare il recesso.

Cerchiamo di capire insieme quali sono i modi per riuscire a disdire l’abbonamento a Sky Tv.

Disdire l’abbonamento a Sky Tv: i metodi

La maggio parte degli abbonamenti a Sky avviene ancora tramite il servizio satellitare o quello che si basa sulla rete internet. Disdire l’abbonamento a Sky di questo tipo è semplice e può avvenire grazie a diversi metodi. Il costo della disdetta è gratuito quando avviene la naturale scadenza del contratto e se ne viene data comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza, che si può controllare tramite l’area personale del sito ufficiale o sulla copia del contratto stipulato.

È possibile effettuare la disdetta direttamente online, andando sulla pagina dedicata del sito ufficiale ed effettuare qualche semplice passaggio. Bisogna trovare l’opzione “disdici online”, selezionare la voce abbonamento tv e cliccare su “procedi”. A questo punto dovete accedere tramite le credenziali del vostro account personale e complire il modulo online che viene proposto, per poi inviarlo.

La disdetta dell’abbonamento può essere effettuata anche via PEC, tramite l’invio di un’email di posta certificata, che deve contenere in allegato il modulo compilato, firmato e accompagnato da una copia del documento di identità. L’indirizzo a cui mandare tutti i documenti è [email protected] Se non si è in possesso di una PEC si può inviare il modulo e la copia dei documenti tramite raccomandata A/R all’indirizzo Sky Italia Casella postale 13057, 20141 Milano.

Coloro che desiderano effettuare la disdetta entro 14 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento, può farlo gratuitamente, a patto di averlo sottoscritto online o telefonicamente, scaricando l’apposito modulo dal sito.

La disdetta dell’abbonamento può anche essere svolta tramite una chiamata telefonica al servizio clienti. Il numero da contattare è 02 917171. Bisogna seguire la voce registrata per i percorso contrassegnato da Fatture e Pagamenti, Variazioni contratto e Recesso. Un servizio che è attivo ogni giorno dalle 8.30 alle 22.30. Il costo della chiamata dipende dal piano tariffario sottoscritto con il proprio gestore telefonico. Seguendo il percorso sarà possibile parlare con un operatore, che porterà a termine la procedura di disdetta. Sono passaggi molto semplici, l’importante è tenere conto della scadenza del proprio contratto di abbonamento, per seguire le giuste tempistiche.