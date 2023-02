Viktorija Mihajlovic ha condiviso via social una commovente lettera che era stata scritta da suo padre Sinisa per San Valentino.

In queste ore attraverso i social, Viktorija Mihajlovic ha condiviso una commovente lettera che le era stata inviata da suo padre Sinisa al San Valentino di qualche anno fa.

Sinisa Mihajlovic: la lettera commovente alla figlia

La famiglia di Sinisa Mihajlovic è ancora molto povata per la scomparsa dell’ex allenatore e, attraverso i social, la moglie Arianna e i suoi figli non perdono occasione per ricordarlo e per parlare del loro dolore a cuore aperto.

Nelle ultime ore Viktorija Mihajlovic, la figlia di Sinisa, ha pubblicato una commovente lettera che gli era stata inviata dal padre in occasione di un San Valentino.

“Anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore. Non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io! Papà”, era scritto nel tenero messaggio, che non ha mancato di commuovere il pubblico social.

Viktorija lo ha pubblicato scrivendo nella didascalia al suo post: “Perché siamo invincibili, vicini e ovunque andrò sarai con me”.

In tanti sui social hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, che pe anni ha combattuto con coraggio e positività conto la malattia. Sua moglie Arianna non smette di ricordarlo quasi quotidianamente e, di recente, ha svelato come starebbe cercando di convivere con il suo enorme dolore per essere comunque un pilastro per i propri figli.

La donna ha commosso i suoi fan svelando quanto sia difficile per lei pensare alla sua vita senza il marito.