La notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto un po’ chiunque; al suo fianco, fino alla fine, c’è sempre stata sua moglie, Arianna Rapaccioni, compagna di vita da ben 27 anni.

Che cosa sappiamo di lei, della sua vita e della sua grande storia d’amore con Mihajlovic?

Arianna Rapaccioni: tutto sulla moglie di Mihajlovic

Nata a Roma nel 1972, Arianna Rapaccioni ha attualmente 50 anni. Rapaccioni cresce nella borgata del Trullo, da una famiglia modesta a cui è sempre stata molto legata.

Sin da giovanissima ha mostrato un forte interesse verso il mondo della televisione e dello spettacolo, tanto che ha iniziato a lavorare sul piccolo schermo quasi subiti. Inizialmente soubrette, Arianna Rapaccioni ha lasciato quel ruolo proprio per amore dell’ex mister, cambiando direzione.

Negli anni ’90, infatti, dopo alcune comparsate in televisione (tra cui Quelli che il calcio), ha iniziato a lavorare con Fabrizio Frizzi nel programma Luna Park.

Nel 1995 Arianna Rapaccioni incontra Sinisa Mihajlovic per la prima volta; lui, ex calciatore della Sampdoria, dopo una partita all’Olimpico vede la donna in un ristorante del Gianicolo, rimanendone subito affascinato. Un anno dopo, nel 1996, i due si sono sposati. La cerimonia con rito ortodosso è invece stata celebrata nel 2005.

Nel 2021 hanno festeggiato le nozze d’argento rinnovando le promesse, con una meravigliosa celebrazione in chiesa, in Sardegna.

La loro storia, così potente e sincera, ha fatto nascere ben cinque figli (Mijalhovic ne aveva già uno nato dalla precedente relazione): Viktorija, Virginia (ha avuto una figlia, Violante), Miroslav, Dushan e Nicholas.

Arianna Rapaccioni, ex soubrette e conduttrice televisiva, è stata la spalla destra del marito Mihajlovic:

Dopo oltre 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l’avrei fatta […]

Queste le parole dell’ex allenatore del Bologna parlando della sua lotta contro la leucemia, la stessa che dopo una battaglia durata tre anni, lo ha portato via per sempre il 16 dicembre 2022 a soli 53 anni.

Rapaccioni si è sempre mostrata forte agli occhi del marito, perché il matrimonio funziona così: “Nella buona e nella cattiva sorte, in salute e in malattia“.

Un amore fortissimo, inspiegabile a parole; una famiglia allargata, unita, coesa, sempre affiatata: Arianna Rapaccioni continuerà a vivere anche per l’uomo del suo cuore, il suo guerriero:

Amore te l’ho promesso ….mi prenderò io cura di loro non preoccuparti . Il nostro capolavoro più grande ! Non smetteremo mai di amarti.

Così Arianna Rapaccioni ha salutato Mihajlovic sui social: l’ex soubrette ha postato un paio di foto insieme al marito e ai figli e ha dedicato lui parole intrise d’amore. La donna, infatti, è anche molto attiva sui social media, tant’è che il suo profilo Instagram è seguito da 188 mila follower, per un totale di 1327 post pubblicati. Tra fotografie di se stessa, ricordi del passato e di lavoro, Arianna Rapaccioni ha sempre mostrato con estrema onestà la realtà della vita e i suoi alti e bassi, malattia compresa.

Un amore infinito, un legame indissolubile.