La Caserma, il docu-reality ispirato allo show inglese Lads’Army, si propone di far rivivere ai suoi partecipanti l’atmosfera del servizio militare e il rigido comportamento che gli appartiene. Nella seconda puntata entrano otto nuove reclute in caserma.

L‘addestramento comincerà a farsi veramente pesante: i ragazzi saranno addestrati alla difficile pratica del camouflage attraverso una divisione a squadre, che include anche la temutissima corsa zavorrata. I nuovi arrivati dovranno convivere con il gruppo dei veterani , che dovrà illustrare loro le regole da seguire. Tra timori e preoccupazioni, i nuovi commilitoni saranno pronti a scombussolare gli equilibri della truppa appena formata. Tra di essi vi è anche Simone Peroni, conosciamolo meglio.

Chi è Simone Peroni

Terzo di sei figli, Simone è un ventenne di Bolzano ed è un ragazzo dedito alla montagna. Studia agraria e da grande vorrebbe fare il contadino, anche se attualmente lavora come giardiniere tree climber, professione che ha scelto perché non gli piace condurre una vita sedentaria.

Ama stare a contatto con la natura incontaminata, infatti ha costruito una casetta nella campagna del nonno, ritagliandosi così uno spazio tutto per sé all’aria aperta, che preferisce decisamente a quella di città.

Non ama la tecnologia e non è molto social. In tanti gli hanno consigliato di provare la vita militare e per questo motivo ha preso parte al programma. È molto curioso di scoprire cosa succederà durante questa nuova avventura ricca di sfide, ostacoli e sfaticanti allenamenti, ma altrettanto appagante e stimolante.

