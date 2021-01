Da Mercoledì 27 Gennaio va in onda il nuovo reality Rai “La Caserma”, format creato sulla falsa riga del già famoso “Il Collegio“. In questo docu-reality, ventuno ragazzi dovranno seguire per sei settimane un vero e proprio addestramento militare senza alcun tipo di tecnologia o di contatto con l’esterno a disposizione e sotto la guida di sei istruttori qualificati.

Tra loro troviamo anche Germano Capriotti: ma chi è e cosa c’è da sapere a suo riguardo?

Chi è l’istruttore Germano Capriotti

Di Germano Capriotti, uno dei sei istruttori de “La Caserma”, purtroppo non si hanno molte notizie all’infuori della sua carriera militare. Ciò che è noto è che Capriotti sia un grande esperto di disciplina militare e addestramento. Agli istruttori del reality è affiancato per la gestione dei ventuno ragazzi partecipanti (tra cui anche diverse ragazze come Linda Mauri o Naomi Akano) un istruttore capo, Renato Daretti, con il quale sembra che Capriotti abbia lavorato e collaborato in passato in Sardegna.

La collaborazione con il collega deve aver avuto un forte impatto nella carriera di Capriotti in quanto è stato Presidente dell’Associazione Nazionale Incursori dell’esercito e presidente del corso Advanced Training Solutions. Il suo nome potrebbe essere già noto a qualcuno per il fatto di essere stato la persona che, nel corso dei suoi anni da esperto in addestramenti, ha allenato anche la grande astronauta Samantha Cristoforetti (prima donna italiana nello spazio).

Purtroppo non si sa granché riguardo alla vita privata del militare ed esperto in disciplina ma forse, durante il corso del programma, si scoprirà qualcosa in più sui suoi affetti e sul suo passato.

LEGGI ANCHE: Chi è Simone Cadamuro: tutto sull’istruttore de “La Caserma”;