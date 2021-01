Il 27 Gennaio 2021 inizia su Rai 2 il nuovo reality “La Caserma”. Sull’esempio de “Il Collegio”, ventuno ragazzi tra i 18 e i 22 anni vivranno in una caserma militare in provincia di Trento per sei settimane e, senza tecnologia e comodità varie, dovranno affrontare un addestramento militare.

Ecco chi è uno dei giovani soldati: Antonio Gennarelli.

Chi è Antonio Gennarelli

Antonio Gennarelli nasce a Cercola, in provincia di Napoli nel 2002. Proveniente da una famiglia molto numerosa, sogna fin da piccolino di diventare un soldato per poter proteggere chiunque abbia bisogno di aiuto. Vivere in un quartiere difficile della sua città lo ha aiutato a maturare questo sogno, avendo sotto i suoi occhi quasi quotidianamente episodi di ingiustizie e purtroppo spesso anche di violenza.

Uno dei suoi hobby è il parkour, sport che nasce proprio da un tipo di addestramento militare francese e che prevede che ci si cimenti in salti e acrobazie sfruttando il territorio circostante. Antonio, inoltre, svolge diversi lavori occasionali per dare un aiuto economico alla sua famiglia ma vorrebbe riprendere gli studi per poter ottenere il diploma.

Tramite il suo video di presentazione scopriamo che, essendo la sua prima esperienza lontano da casa, i genitori sono un po’ preoccupati per lui.

Antonio, invece, è molto entusiasta dell’avventura che sta per intraprendere e dice:

Voglio aprirmi. Voglio vedere il mondo. Voglio capire come sono le persone attorno a me.

