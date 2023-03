Simone Antolini: chi è il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini è il giovanissimo fidanzato marchigiano di Alessandro Cecchi Paone. Vediamo, all’interno di questo articolo, di conoscerelo meglio.

Simone Antolini: chi è

Simone Antonini, classe 1999, è nato e cresciuto in un paese in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. Studia scienze politiche all’Università prendendo sempre ottimi voti, è appassionato di cinema ma, dopo aver sostenuto un provino, ha deciso di concentrarsi solo sulla laurea. Ha sempre alternato studio e lavoro, aiutando i propri genitori al negozio di alimentari che posseggono in paese. Simone Antonini non ha mai voluto dire il nome del paese per paura di ripercussioni sulla sua famiglia, visto che i suoi genitori hanno saputo della sua relazione con Alessandro Cecchi Paone grazie a una paparazzata da parte del settimanale “Chi“. Antonini ha dichiarato che i suoi genitori sono rimasti scioccati dalla notizia, dato che solo l’anno precedente Simone era fidanzato con una ragazza del paese.

Al Corriere della Sera Simone Antonini ha rilasciato le seguenti parole:

“Non avevo ancora esternato la mia condizione. Volevo farlo prima coi miei genitori: sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l’occasione di un dialogo con loro. Per cui tutti pensavano che fossi etero e, ora, ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso.”

Simone Antolini: la sua storia d’amore con Alessandro Cecchi Paone

La storia d’amore tra Simone Antolini e il noto giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e politico italiano Alessandro Cecchi Paone è cominciata quasi per caso. Antolini ha inviato un messaggio su Instagram a Cecchi Paone dopo aver ascoltato una sua intervista in televisione, scoprendo che era stato sposato con una donna. Antolini si è riconosciuto in quella storia visto il suo fidanzamento con una ragazza. I due hanno poi deciso di incontrarsi: “Ci siamo scritti“, ha dichiarato Simone sempre al Corriere della Sera, “sono andato a conoscerlo a Rimini. Abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Era aprile. Ho trovato in lui una persona che mi capisce, mi protegge.” Dopo quell’incontro Simone e Alessandro si sono visti altre volte fino a quando hanno reso nota la loro relazione.

Simone Antolini: le minacce di morte

Quando, durante l’estate del 2022, il settimanale “Chi” ha pubblicato foto di baci e abbracci tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, i due hanno deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la loro relazione. Sono stati ospiti di alcuni programmi come il “Maurizio Costanzo Show” e “Pomeriggio Cinque”. Oltre che della loro relazione, Alessandro e Simone hanno parlato anche delle minacce di morte che Simone ha ricevuto a seguito dell’ufficializzazione del loro rapporto. Cecchi Paone a “La Repubblica” ha detto: “Simone è stato purtroppo travolto dagli haters su Facebook. Ha dovuto chiudere il profilo per le minacce e gli improperi omofobi e moralisti.”

Antolini ha dichiarato che le cose orribili che gli hanno scritto lo hanno ferito molto, soprattutto quelle che arrivavano da persone del suo paese, le stesse persone che per tanti anni ha servito al negozio dei suoi genitori, persone che in un attimo sono passate dallo stimarlo allo schifarlo.