Alfonso Signorini, nel corso dell’ultimo appuntamento con il GF Vip, ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni. Secondo il conduttore, l’imprenditrice avrebbe copiato Giulia Salemi.

Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Chiara Ferragni

Quest’anno, per la prima volta nella storia, il Grande Fratello Vip ha sfidato il Festival di Sanremo 2023.

Mediaset, a differenza del passato, ha deciso di mandare regolarmente in onda tutti i programmi, compreso il reality più spiato d’Italia. Proprio nell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni, co-conduttrice della kermesse musicale nel corso della prima e dell’ultima serata.

La frecciatina di Signorini non sfugge ai fan

Il GF Vip 7 è ormai in fase di chiusura, ma Signorini non perde un colpo.

Durante l’ultima puntata, Alfonso si è avvicinato come sempre a Giulia Salemi per conoscere il sentiment del popolo social. E’ proprio in questo momento che ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni. Il conduttore ha tuonato:

“Bastardina col tablet molto copiata, non voglio dire di più ma molto copiata. Chi ha orecchie per intendere intenda”.

Chiara Ferragni ha copiato Giulia Salemi?

Anche se Signorini non ha fatto il nome della Ferragni, secondo i fan la frecciatina era rivolta proprio a lei. Nel corso di Sanremo 2023, infatti, Chiara ha utilizzato lo stesso modus operandi di Giulia al GF Vip, mostrando ad Amadeus e Gianni Morandi alcuni meme dei social. La Ferragni ha copiato la Salemi? Probabilmente, ha solo preso spunto.