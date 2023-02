San Valentino amaro al GF Vip per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. L’ex volto di Forum ha mollato la sua fidanzata nel giorno della festa degli innamorati. Quanto durerà questa ennesima separazione?

GF Vip: Edoardo lascia Antonella

“Voglio evitare di avere a che fare con te d’ora in poi.

Una persona che ogni volta che litiga si mette a scherzare, a ballare, a fare la pazza, contenta e sorridente, per me è una totale mancanza di rispetto. Mi sono rotto le pal** di farmi mancare di rispetto da una ragazzina come te. Non ti permettere mai più di venire qua e dire che ne trovi mille meglio di me. Trovane uno“, ha tuonato Edoardo Donnamaria rivolgendosi ad Antonella Fiordelisi. Il Vippone, senza pensarci troppo, ha mollato la sua fidanzata nel giorno di San Valentino.

L’ex schermitrice, in modalità vittimella, ha replicato:

“Hai trovato la scusa per lasciarmi. Aveva ragione Sonia a dire che stavi con me per la coppia”.

Donnamaria, che questa volta sembra convinto, l’ha gelata:

“Infatti ti sto mollando e non ti voglio più vedere”.

Antonella in lacrime nel giorno di San Valentino

A questo punto, la Fiordelisi ha iniziato ad urlare per richiamare l’attenzione degli altri Vipponi:

“Questo mi ha lasciata per ieri. Stavi con me solo perché stavi al Grande Fratello”.

Subito dopo, Antonella è finita in lacrime e si è sfogata con quelli che ritiene amici:

“Purtroppo Edoardo non è la persona giusta. (…) Anche se siamo innamorati, non possiamo stare insieme. Ci facciamo del male. Lui ha voluto litigare per delle cretinate e lasciarmi per delle cretinate, tra l’altro proprio in questo giorno. Devo capire. Ha fatto la stessa cosa di Capodanno. Secondo voi questa persona mi fa bene? Questa era l’esperienza più bella della mia vita e l’ha fatta diventare un incubo“.

Perché Donnamaria ha lasciato Antonella?

Mentre Antonella si sfogava con i suoi amici, Edoardo si è rifugiato nel van per parlare con Tavassi. Quest’ultimo, consapevole che i due si rimetteranno insieme nel giro di qualche giorno, gli ha consigliato di prenderla con leggerezza. In tutto ciò, qual è il motivo che ha portato Donnamaria a lasciare la Fiordelisi? Il Vippone, stando a quanto dichiarato dall’ex schermitrice, si è infuriato ancora una volta a causa di Antonino Spinalbese. “È partito tutto da ieri, gli ho detto che non potevamo litigare per quella cosa di Antonino. Si è allontanato durante la puntata e non si è più messo vicino a me. Sono troppe volte che mi fa stare male. Vuol dire che non può essere amore questo. Non può essere sempre così. Fa questi tira e molla ogni due giorni“, ha raccontato Antonella.